Descubren quién fue la madre de Leonardo da Vinci

Han pasado 565 años desde el nacimiento de Leonardo da Vinci (1452-1519), y durante todo este tiempo la identidad de la mujer que dio a luz al gran genio florentino ha sido un gran misterio. Lo que sí se sabe es el nombre de su padre: Leonardo fue un hijo ilegítimo de Piero da Vinci, un notario y embajador de la República de Florencia que procedía de una rica familia de nobles italianos.



Las especulaciones sobre quién fue la madre han sido variadas, aunque en los últimos años la teoría que más peso había adquirido era la de que se había tratado de una esclava de origen oriental. En lo que sí parecen estar de acuerdo los expertos es en el nombre de pila: Caterina.



Ahora surge una nueva teoría, expuesta por el británico Martin Kemp, profesor emérito de Historia del Arte en el Trinity College y la Universidad de Oxford. Este señala en su último libro, titulado Mona Lisa: The People and the Painting y coescrito con el economista y estudioso italiano Giuseppe Pallanti, que la madre del genio florentino fue Caterina di Meo Lippi.



Para llevar a cabo su investigación, se han basado en documentos que previamente se habían pasado por alto y que se conservan en archivos de Florencia y de Vinci. En ellos, encontraron que, en 1451, en una vieja casa de campo ubicada a algo más de un kilómetro de esta última localidad, vivió una campesina de 15 años llamada Caterina di Meo Lippi, que era probablemente huérfana y tenía unos orígenes humildes.



Esta habría quedado embarazada del padre de Leonardo, que trabajaba en Florencia, durante una de las visitas de este a su ciudad natal, en julio de 1451, cuando tenía 25 años y era un joven abogado de gran proyección. Leonardo nació el 15 de abril de un año después y su padre se lo habría llevado a casa del abuelo paterno, Antonio da Vinci, para que fuera criado allí, en un arreglo que en aquel entonces no era poco frecuente.



Según los documentos hallados, en una declaración de impuestos realizada por el abuelo en 1457, se afirma que Leonardo, su nieto de cinco años, vive con él. Los investigadores también creen que los Da Vinci habrían proporcionado una pequeña dote a Caterina para, poco después de dar a luz, poder casarse con un granjero de la zona, con quien tuvo cinco hijos.



Fuente: Muy Interesante