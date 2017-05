¿Cuántos secretos guardas?

El magnífico escritor francés Pascal Quignard dijo alguna vez que "quien tiene un secreto, tiene un alma". Sin embargo, la Ciencia viene ahora a corregirle. Según un curioso estudio conducido por el profesor Michael Slepian, de la Columbia Business School y publicado en la 'Journal of Personality and Social Psychology', quien tiene un secreto, tiene más bien un problema.



En realidad, esta revelación no es nueva. Otro estudio, llevado a cabo en la Universidad de Notre Damme hace más de una década, ya demostró que guardar secretos producía dolor de espalda y de cabeza, así como problemas digestivos. El mismo análisis sugería, además, que la magnitud de dichas dolencias se era proporcional a la importancia de los secretos. Así que los secretos parecen tener bastante peso en la vida psíquica de las personas.



Ese "peso" puede llegar a ser prácticamente literal, es decir, convertirse en una sensación física. El profesor Slepian, en el estudio más reciente, señala que "cuando la gente estaba pensando en sus secretos, actuaron como si estuvieran agobiados por el peso físico, y parecen tener un poderoso efecto incluso cuando no ocultan un secreto en el momento".



¿Cuantos secretos suele guardar una persona?

Las estadísticas en el estudio del profesor Slepian son verdaderamente interesantes, y hasta cierto punto sorprendentes. Los investigadores examinaron hasta 13.000 secretos de la vida real registrados en 10 estudios previos. El punto de partida del trabajo científico era esta pregunta: "¿Es el contenido de los secretos lo que lo hace tan angustioso, o el simple hecho de que los humanos respondemos terriblemente a mantenerlos escondidos?" Los 13.000 secretos estudiados se agruparon en 38 categorías comunes, y luego se preguntó a 2.000 participantes si guardaban secretos de algunas de esas categorías.



Se trataba de cosas tan "humanas" como mentir, dañar a alguien, robar, consumir drogas, abusar de la confianza de otra persona, cometer infidelidades o la propia orientación sexual. Los resultados revelaron que una persona promedio guardaba13 de los 38 secretos categorizados, y que además cinco de ellos nunca los habían revelado a nadie ni tenían intención de hacerlo jamás.

"No hay una escala moral para el contenido de los secretos –indica el texto del estudio–. Un secreto convencionalmente grande que puede ser preocupante y que consume a una persona, para otra persona puede resultar superficial". El hallazgo más relevante en este trabajo ha sido constatar que no es la gravedad del hecho ocultado lo que produce el malestar o determina su intensidad, sino más bien la relación que la persona guarda con esa información en su interior: "Se hizo evidente que lo que realmente determina si estos efectos ocurren es la forma en la que la gente está preocupada por sus secretos", apunta Slepian.Otro escritor, esta vez el mexicano Benito Taibo, escribía recientemente en su novela "Persona normal" (2011) otra sugerente sentencia: "Todo el mundo guarda algún secreto que lo atormenta". La ciencia parece darle la razón... pero también nos recuerda que una persona elige más o menos cuánto quiere atormentarse por sus propios secretos, es decir, con cuánto peso quiere cargar en su vida.