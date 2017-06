Crearon un "agujero negro" en la Tierra con el láser más potente jamás creado

Científicos estadounidenses han creado un agujero negro usando el láser de rayos X más potente del mundo, según un artículo publicado en la revista 'Nature'.



Este agujero negro no es una versión diminuta de los objetos espaciales conocidos por devorar todo dentro de su horizonte de sucesos. En el caso del creado por los expertos norteamericanos, cuando la energía de los rayos X se dirige a una molécula, el agujero despoja a tantos electrones que crea un vacío, el cual succiona posteriormente a todos los de los átomos cercanos.



El efecto molecular del agujero negro se produce gracias al haz de rayos X más intenso de su clase, que equivale a enfocar toda la luz del Sol sobre un punto del tamaño de una uña.



"Básicamente succionó todos los electrones del ambiente circundante", explicó el coautor del estudio, Sebastien Boutet, físico del Laboratorio Nacional de Aceleradores SLAC en California. "Es una analogía de cómo un agujero negro lo atrae todo gravitacionalmente", explica.



Sin embargo, el agujero negro microscópico no vivió mucho tiempo. Transcurridos 30 femtosegundos, una milbillonésima parte de un segundo, la molécula perdió más de 50 electrones y luego explotó. Con las temperaturas del láser en miles de grados, la molécula no tuvo nunca esperanzas de sobrevivir.



Los hallazgos del estudio podrían ayudar a los científicos a entender mejor cómo se utilizan las fuentes de rayos X más potentes. Además, pueden ayudar a lograr una visión más clara de la estructura de virus y bacterias, aunque actualmente el trabajo se encuentra en las etapas iniciales.