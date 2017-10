Coto lanza su nueva colección Primavera-Verano 17-18

Para la temporada primavera-verano Coto busca sumarse a un diseño que represente una conjunción entre líneas europeas con reminiscencias de atuendos del oriente, playas y selvas tropicales, con prendas suaves, livianas, coloridas y que aporten comodidad, frescura y libertad sin perder estilo.





Las colecciones se destacan por su estilo descontracturado y casual que invitan a sentirse cómodos y arreglados al mismo tiempo. el diseño se enfoca en la búsqueda de tendencia colores y detalles que marquen la diferencia con el resto de las marcas.





Tendencia

Desde Coto explicaron "tenemos para esta temporada, una amplia paleta de colores y estampas, junto a la incorporación de bordados que son los favoritos. Tramados tropicales, Blancos, Flores y rayas, Rosas, Amarillos, colores pasteles.





Luego agregaron: "si hablamos de moda, gracias a nuestras colecciones de temporada logramos ofrecer todo lo necesario para satisfacer las necesidades de todo tipo de público".





Y añadieron: "muchas de nuestras prendas, se enmarcan en un contexto donde son parte fundamental del atuendo cotidiano de nuestros clientes, como lo son jeans, remeras, ropa interior, medias, etc".





Además adelantaron que "hoy contamos en nuestra amplia propuesta para todos los públicos con remeras, camisas, vestidos, polleras, shorts, accesorios, ropa de playa, zapatillas, sandalias, ropa interior y medias, con un mix entre producción nacional e importada".





En la colección se puede encontrar desde prendas básicas que tienen un sinfín de combinaciones hasta moda que se manifiesta en productos íconos de las diferentes temporadas. Desde una remera de algodón 100% hasta una camisa bordada, unas chatas o sandalias, o incluso un traje de baño para el próximo verano.





"El consumidor tiene en claro lo que quiere, busca estar a la moda pero con prendas cómodas y relajadas. No tiene miedo en innovar pero a la vez lo clásico no deja de encontrarse dentro de las opciones de su vestuario. Consideramos que es esto lo que busca y lo puede encontrar en nuestras tiendas. Si bien incorporamos prendas con colores, texturas y estampados que sigan la línea de las nuevas temporadas, no nos olvidamos las prendas básicas, que son un must have", explicaron.





La diferencia

Con respecto a otras propuestas, la Calidad, Variedad, Diseño y Novedad de nuestras prendas marcan la diferencia, aseguraron desde COTO.





Luego añadieron: "hace varias temporadas venimos superándonos, por llevar cada vez más la moda al alcance de nuestros consumidores. Mejoramos la imagen de la marca con las colecciones diferenciadas, tanto de indumentaria como de calzado junto a las producciones de moda, las ambientaciones y disposición de nuestros locales para seguir potenciando este crecimiento y logrando la aceptación de todos los segmentos que actualmente ya nos eligen y de aquellos que estarían dispuestos a comprar ropa en un supermercado".





Finalmente dijeron: "es nuestra idea que la ropa y la moda estén al alcance de todos, con productos de buena calidad a muy buen precio.