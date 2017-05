Confirmaron que al Everest le falta una parte

"Esto es oficial: la Hillary Step ya no existe", escribió el pasado miércoles el alpinista británico Tim Mosedale en la cuenta de Facebook de su expedición a la cumbre del Everest.



En el mensaje, que va acompañada por una foto, el alpinista constata que este 'paso' —una pared de la roca casi vertical que tenía la altura de aproximadamente 12 metros y que se encontraba en la parte más alta de la montaña— ya no está allí.



Asimismo, también describe la sensación de los alpinistas, subrayando el "horror impactante" que experimentaron al ver que "la Hillary Step no está" en el Everest, la montaña más alta de la Tierra.



"No sé qué pasará cuando no se forme la cresta de nieve, porque hay bloques grandes posados aleatoriamente aquí y allá, y será complicado sobrepasarlos", añade Mosedale.





El año pasado ya aparecieron informaciones sobre posibles cambios en la estructura de la Hillary Step, aunque sus autores no pudieron identificar su naturaleza.