Concursos de belleza en retirada...¿Y la Vendimia?

Parece imparable. Los concursos femeninos de belleza han caído en desgracia. Ya hay 19 municipios argentinos que dejaron de promover y financiar certámenes de belleza en sus respectivas fiestas regionales.





Incluso las firmas privadas están siguiendo ese concepto. Desde este enero las playas de Mar del Plata ya no tendrán la elección de la cola Reef del verano.





Aquel pan dulce

Mientras ayer leía lo de la cola Reef no pude menos que recordar los avisos televisivos de un pan dulce llamado Pamela que se pasaba en la TV en la décadas del '80.

En ellos aparecía, en primerísimo primer plano, el meneo de una agraciada cola femenina mientras una voz en off afirmaba: "¡Pamela, qué pan dulce!"

Por entonces, si bien crecía la conciencia antimachista, todavía no había un plafond social tan amplio como ahora para comprender en su magnitud el contenido cosificador de la mujer en muchas publicidades.

Es evidente que ha sido la explosión de casos de femicidios y de violencia de género lo que en los últimos tiempos ha puesto este asunto en un plano distinto de la cotidianidad.

Si la mujer es una cosa, o sólo partes, y no una totalidad (una cola, dos tetas, una vagina) estará más expuesta a que se la trate como algo menor a un ser humano.





Llegan los vientos

La temida pregunta que están rumiando los mendocinos a partir de todo esto es: ¿cuándo esta movida le tocará a la elección de la Reina de la Vendimia?

¿Será el gobierno de Alfredo Cornejo el que le deba bajar el telón a la elección de la Reina en la Fiesta Nacional de la Vendimia?

¿Será este mandatario el enterrador de una costumbre que se creía inveterada en la provincia?

Si hemos sido capaces de seguir los vientos que soplan en el mundo respecto a los animales y hemos cerrado el Zoológico de Mendoza para convertirlo en algo aún indefinido llamado ecoparque, ¿por qué no nos vamos a meter también con la Fiesta de la Vendimia si la tendencia internacional tiende a menospreciar los festivales donde a la mujer se la trate como un objeto o donde valga sólo por su belleza?

Bemoles mendocinos

Si bien es cierto que la elección de nuestra Reina vendimial tiene componentes distintos al de otros concursos, en el sentido de que la Vendimia no es en sí un certamen de opulencia o de perfección corporal, sino que tiende a buscar otros valores vinculados al trabajo o a las tradiciones, lo cierto es que en la práctica no deja de ser un concurso de belleza, y no un certamen donde gana la más solidaria o la más inteligente.





La Nora

En un libro que reúne los prólogos escritos por Borges, el escritor argentino rescata la figura de Enrik Ibsen, el autor de una de las obras fundamentales del teatro universal, Casa de muñecas, estrenada en 1879 en Copenhague.

Ahora, dice Borges en ese prólogo de 1960, es habitual considerar que la mujer es una persona con iguales derechos que el varón y sobre todo con poder de decisión sobre sí misma. Pero en los años en que Ibsen escribió Casa de muñecas, pensar así era aún algo escandaloso.

Nora, el personaje principal de la obra, decide romper los convencionalismos de un matrimonio frustrado e irse de la casa dejando no sólo a su marido sino a sus 3 hijos.

Cuando la obra se estrenó en ciudades como París o Londres, los productores le hicieron agregados para hacerla soportable: Nora ya no se iba de la casa por decisión propia sino porque partía tras un amante. No se podía aceptar que una mujer decidiera en temas trascendentes.





Emma y Anna

En 1856, veintitrés años antes que Ibsen, otro hombre, Gustave Flaubert, ya había dado a conocer, primero por entregas en una revista y luego como libro, su obra cumbre Madame Bovary.

Emma Bovary es una mujer que no acepta los límites que le imponía la sociedad burguesa del siglo diecinueve, rompe moldes, es infiel y ante la imposibilidad de salir indemne, se suicida.

En el medio de estas dos obras, en 1875, otro varón genial, León Tolstoi, alumbra por entregas en un folletín su novela Anna Karenina, otra historia de heroína que no acepta los límites que le imponen.

Estas tres historias preanunciaron algunos de los grandes temas del siglo veinte, como el feminismo y el avance de la mujer en el mundo laboral, social, cultural y en la ciencia.





Lo de afuera

He recordado estos ejemplos literarios para poder comentar que hace 150 años hubo mujeres adelantadas. Las recrearon, a partir de la vida cotidiana, artistas como Flaubert, Ibsen y Tolstoi.

Personajes y escritores sentaron ciertas bases fundamentales para cambios que aún estamos viendo o asimilando a diario.

Bases que ahora, casi dos siglos después, permiten cuestionar el machismo, la violencia de varones contra mujeres, y el crimen como forma de hacer escarmentar a las mujeres que no aceptan el poder omnímodo del varón.

Parte de ese basamento de ideas es el que también se utiliza hoy, en el siglo veintiuno, para que la sociedad se pueda cuestionar si sigue teniendo valor hacer concursos donde lo más importante sea premiar la parte de afuera de una mujer.