"Con estas obras digo lo que no he podido decir"

Tania Driban Molinelli tiene 41 años, pero recién ahora, a través de su obra, está pudiendo decir lo que hace tiempo tenía atragantado. Como suele suceder en el arte, el acto de crear termina convirtiéndose en un hecho catártico y el resultado es más amplio de lo que el artista imaginó al comenzar. "Mi próxima muestra seguramente tendrá que ver con lo que ya pude decir", revela Driban Molinelli a Diario UNO al respecto de la etapa artística que atraviesa.





La muestra se titula Casi decirlo y se podrá visitar desde mañana, en el espacio de arte que la bodega Trivento tiene en Maipú.





Son 27 cuadros de acrílico sobre lienzo de gran tamaño y se podrán apreciar todos los días, de 10 a 17, durante los próximos tres meses. En el verano habrá eventos de "meet and greet", en los que la artista dialogará con aquellos que estén interesados en conocer más al respecto de su proceso de creación.





"Casi decirlo es lo que no digo, lo que me guardo, lo que no debo decir, lo que no puedo, y lo que me llevo puesto", explica Tania desde su taller y agrega: "Esta ha sido una oportunidad de casi poder hablar, porque si todo se pudiera decir con palabras, entonces no habría nada que pintar".





Estos trabajos, en los que la figura y los rostros femeninos ocupan un lugar destacado, tienen que ver, además, con la influencia que tuvo sobre su persona y su arte la madre de Tania: la recordada escultora mendocina Eliana Molinelli.





"Esta vez, los protagonistas de mis obras, sus rostros y sus cuerpos, se han dado vuelta y he intentado expresar, pintando, cada sentimiento que en realidad es una palabra: es decir que mediante la pintura pude decir lo que no he podido decir en otros momentos. Ha sido una forma de manifestar sentimientos", explica la pintora.





Queda claro que Casi decirlo es un trabajo netamente autorreferencial que transporta al artista a su ser y sus necesidades más íntimas.





Además de rostros hay obras en las que ella expone su pensamiento y sus vivencias a partir de manchas. "Esas manchas son una invitación a entrar en un mundo con figuras que no existen, pero que pueden significar una infinidad de cosas", indica.





En esta búsqueda constante de emociones, Molinelli halló un vagón de carga en desuso que pronto convertirá en un espacio de exhibición de su trabajo plástico. "Tiene 30 metros cuadrados, lo restauré y quedó hermoso. Esa será mi galería de arte. Cuando la gente venga a ver mis obras a mi casa, podrá verlas allí en su totalidad", explica sobre su proyecto.





Esta instancia de creación también tiene que ver con su pasado y su formación.





"Cuando fui a la chacarita y encontré el vagón, me sentía en un shopping. Recordé lugares que había recorrido con mi madre, donde ella elegía materiales para sus obras. Este proceso tuvo mucho que ver con mi pasado y el unir eso con el presente. Incluso, las obras que presento ahora en Trivento, a más de una persona le han hecho acordar a mi mamá, aunque yo no haya querido pintarla a ella", relató la arquitecta que desde hace unos años dejó esa profesión para abocarse de lleno a la pintura.





En este sentido, será justamente su hermana, Natasha, que es bailarina, actriz y directora de teatro, quien presentará a Tania mañana por la tarde, en la inauguración de la muestra.





"La obra de mi hermana Natasha, Cachetazo de campo, que está presentando en el espacio que solía ser el taller de nuestra madre, tiene mucho que ver con la palabra y con lo que uno dice o no dice. Podemos decir que está todo vinculado y por algo está sucediendo a la par y justo ahora", concluye Tania Driban Molinelli.