"Celebro el diálogo entre Justicia y periodismo"

"No hay día, si recorremos la tapa de los diarios de Mendoza y nacionales, que no tenga vinculación directa con la materia judicial", recalcaba el coordinador editorial del Grupo América, Ariel Robert, en la mesa académica del panel Ministerio Público y Prensa, que se realizó durante el segundo día de las XXX Jornadas Nacionales de Ministerios Públicos, que se desarrollan en Mendoza y que convocan a procuradores generales y juristas de todo el país.





La aseveración de Robert quiso recalcar que la persecución penal contra el delito que lleva adelante la Justicia, a través del Ministerio Público Fiscal, ocupa cada vez más espacios en los medios y se posiciona en los primeros lugares de la agenda diaria de la prensa.





En el panel, presidido por el fiscal general de San Juan, Eduardo Quattropani; moderado por el fiscal Alejandro Iturbide, e integrado por Eduardo Ayasa, de diario Los Andes, Pablo Icardi de Mdz on line, y Jorge Hirschbrand, director periodístico del diario El Sol, Ariel Robert celebró "que se haya allanado el diálogo entre la Justicia y el periodismo" pero alertó que "es insuficiente" en la medida en que ese acceso al Ministerio Público no se abra a la sociedad".





"Creo –indicó Robert– que vamos hacia un lugar mejor desde las instituciones pero olvidándonos en gran medida de la participación que la sociedad tiene que tener de esto".





El coordinador editorial del Grupo América explicó a los presentes el uso del lenguaje en los medios de comunicación, más llano y directo, necesario para la audiencia y que dista de ser el que utilizan abogados y fiscales en sus resoluciones.





Destacó: "Las noticias responden siempre a un criterio que tenga que ver con lo atractivo que le resulte a ese otro (la audiencia), por eso encontrarán y se darán cuenta de que hay formatos, relatos y maneras que se despegan totalmente de la materia que nos ocupa acá, el derecho".





"Esto tiene que ver –precisó– conque se genera de parte de la sociedad una tensión, que nos reclama a nosotros que nos manifestemos de una manera tal que no se aburran, que no se cansen, de tal manera que si fuéramos muy pedagógicos, muy técnicos, no tendríamos audiencia, y nuestro negocio es tener audiencia, y hablo de nuestra audiencia que no es la audiencia que ustedes conocen. Para nosotros la audiencia numérica es lo más importante que tiene que haber, porque de eso vivimos".