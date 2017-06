Beber té provoca cambios en los genes relacionados con el cáncer

Parece que no podemos tomar demasiado té a la luz de los resultados de un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Uppsala (Suecia) y que recoge la revista Human Molecular Genetics. ¿El motivo? Los expertos han descubierto que esta popular bebida afecta a la expresión génica. Concretamente, conduce a cambios epigenéticos en las mujeres que están asociados con el cáncer y el metabolismo de la hormona estrógeno.



La epigenética se refiere al estudio de los cambios en la expresión génica que pueden transmitirse a las generaciones futuras. Examina cómo factores externos, como el medio ambiente y el estilo de vida, afectan a los genes que se activan y desactivan, y cómo esto influye en la propia salud y en la salud de los hijos.



En este estudio, los investigadores se propusieron indagar si el consumo de té y café - dos de las bebidas más populares- podría conducir a cambios epigenéticos tanto en hombres como en mujeres.



Para ello, analizaron los datos de 3.096 adultos de cuatro cohortes europeas. Examinaron el consumo de té y café de los participantes y evaluaron sus muestras de sangre para la metilación del ADN, un indicador de los cambios en la expresión génica.



Los resultados no revelaron cambios en la metilación del ADN en ningún sexo como resultado del consumo de café. Sin embargo, el consumo de té sí estuvo asociado a alteraciones en la metilación del ADN a través de 28 regiones genómicas, pero solo en las mujeres. Esto es, beber té provocó cambios en la expresión génica únicamente de las mujeres. En particular, los investigadores encontraron que la ingesta de té parecía alterar la expresión de DNAJC16 y TTC17, genes asociados con el metabolismo de los estrógenos y el cáncer.



"Estudios previos han demostrado que el consumo de té reduce los niveles de estrógeno que pone de relieve una diferencia potencial entre la respuesta biológica al té en hombres y mujeres. Las mujeres también beben mayores cantidades de té en comparación con los hombres, lo que aumenta nuestro poder para encontrar asociación en las mujeres", explica Weronica Ek, líder del trabajo.



Se necesita más investigación para determinar si este efecto en las mujeres es positivo o negativo.



Fuente: Muy Interesante