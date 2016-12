El año 2016 quedará quedará guardado como uno especial para Griselda Siciliani . La actriz protagonizó Educando a Nina, uno de los éxitos televisivos de la temporada mientras atravesó su separación de Adrián Suar





"Yo básicamente hago lo que quiero, siempre lo hice y Adrián me conoció así. Y, por su parte, él es un hombre que separa mucho lo profesional, de lo personal, de verdad lo separa. No sé cómo le funcionará internamente pero lo que él transmite es no meterse, jamás se metió durante los años que estuvimos juntos en los proyectos que yo elegía. Adrián siempre me alentó", sostuvo la actriz en una entrevista a la revista Planeta Urbano.





Aunque está feliz por lo que cosechó con la tira Educando a Nina, sabe que estuvo en el ojo de la tormenta mediática. "Nunca me había pasado que se esté hablando de mí en programas de chimentos y esas cosas. Por suerte, lo manejo bien, cuando empiezan a hablar de mí y sé que van a estar toda la semana con eso directamente no lo veo, no es que estoy pendiente a ver qué dijeron". Luego, agregó: "Ahora, si se llegan a meter con mi hija soy capaz de matar, pero conmigo no se me mueve mucho la aguja, más bien me divierte".





Sobre enamorarse otra vez dijo... "Sí, obvio. No ahora, ahora hay que dejar pasar un rato, hacer los duelos y ver qué pasa con uno, qué te pasa. Ahora estoy muy madre, pero en algún momento supongo que volveré".





Sobre estar más sexy. "Yo siento que tengo la sensualidad a flor de piel, y eso no tiene tanto que ver con si estoy gorda, flaca, linda o fea. Es algo de mi persona que a veces relaciono con la danza, con el conocimiento de mi cuerpo".





Sobre el descanso ideal. "Irme de vacaciones con mi hija, estar con ella es lo que extrañé todo el año".