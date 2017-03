Los diez vídeos musicales más vistos de la historia en YouTube

La revista Billboard ha publicado la lista de los diez vídeos musicales de YouTube más reproducidos desde que esta plataforma de streaming comenzó en 2005, hasta el 25 de febrero de 2017.



Y este ha sido el resultado:

1.819.232.825 reproducciones

El mayor éxito hasta el momento de Katy Perry forma parte de su álbum "Prism" (2013), y tiene uno de sus principales encantos en ese "oh oh oh oh oh" a modo de grito selvático.



Y un videclip dotado de humor, sensualidad y frescura. Parte de él está filmado en el Jardín botánico de Los Ángeles.

Katy Perry - Roar (Official)

No podía faltar la artista de más éxito de los últimos años. "Hello" fue el primer single y precedió al lanzamiento "25".



El videoclip de Adele tiene el récord de haber alcanzado con mayor rapidez los mil millones de reproducciones. Es la canción que más se aleja de los cánones de baile y euforia de esta lista.

1.890.818.758 reproducciones.

Adele - Hello

Todo un exitazo de 2015. El videoclip se rodó en la India, como resulta evidente, y la canción fue número uno en España, entre otros muchos países.

1.901.721.422 views

Major Lazer & DJ Snake - Lean On (feat. MØ) (Official Music Video)

El único representante español de la lista, y en un muy meritorio séptimo puesto. Rodado en parte en La Habana, Enrique Iglesias, ya volcado en los ritmos latinos, intenta repetir el éxito con la publicación el pasado 24 de febrero de "Súbeme a la radio", rodado también en la ciudad cubana. Y ya va por 32 millones de visitas, pero será difícil igualar el éxito de "Bailando"

1.929.104.821 reproducciones

Enrique Iglesias - Bailando (Español) ft. Descemer Bueno, Gente De Zona

Nos introducimos en la zona Taylor Swift, ya que ocupa el sexto y quinto puesto. Su paso del country pop al pop a secas no ha podido tener más éxito. La canción pertenece a su disco "1989", de 2014, y la industria musical ya espera con ansiedad una nueva entrega de esta chica, al menos con tanto gancho como esta canción que fue el primer sencillo del álbum.

1,934,475,298 views

Taylor Swift - Shake It Off

Por su hubiera sido poco el éxito de "Shake It Off", del mismo álbum "Blank Space" llegó también al número uno de la lista Hot 100.

1.969.527.136 reproducciones.

Taylor Swift - Blank Space

Número uno en, entre otros países, Estados Unidos y Reino Unido, país este último donde consiguió el récord de ser la pista más escuchada de todos los tiempos en una sola semana. No se podía pedir más a esta canción llena de funk y cuyo videoclip transmite muy buen rollo.

2.228.182.304 reproducciones.

Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars

Una canción más de 2015. Este videoclip tiene la particularidad de que no aparece el cantante, Justin Bieber.

2.281.185,652 reproducciones.

Justin Bieber - Sorry (PURPOSE : The Movement)

El tema tiene un componente emocional importante: aparece en la película "Furious 7" en un momento de homenaje al actor desaparecido Paul Walker.

2,470,579,822 reproducciones.

Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack

1. PSY, "Gangnam Style"

No podía ser de otra manera. El "Gangnam Style" de PSY continúa imbatible como el número uno en YouTube. No es que sea precisamente una oda al buen gusto, pero el tirón popular de este baile a lo vaquero en plena captura de vacas sueltas es indudable.

2,773,175,584 reproducciones.

PSY - GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V