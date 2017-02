Jesse & Joy sienten presión tras los Grammy

Jesse & Joy relataron los momentos que vivieron justo antes de subir al escenario para recoger su primer Grammy en Los Angeles en una noche en la que también fueron premiadas Adele y Beyonce.



"En el camino son como esos segundos que pasan como minutos, que pasan como horas, que piensas todo, ves todo el trabajo todo el esfuerzo detrás", dijo Jesse el viernes en conferencia de prensa en Ciudad de México.



"Estábamos en un estado de extrema ansiedad, no te voy a mentir. Uno se siente con nervios a más no poder", agregó Joy, quien fue la que terminó por dar el discurso a nombre de este dúo de hermanos mexicano-estadounidenses. "Teníamos muy claro que queríamos hablar de nuestra postura como dobles ciudadanos; sabíamos que el mensaje era claro".



El domingo, cuando ganaron el Grammy en la categoría de mejor álbum de pop latino por "Un besito más", una producción por la que previamente habían conseguido el Latin Grammy al mejor álbum vocal pop contemporáneo, dedicaron el galardón a su difunto padre, para el cual compusieron el tema homónimo del disco, y a "todos los hispanos, todas las minorías".



Joy se ha expresado en contra de los planes del presidente Donald Trump para construir un muro que separe a México de Estados Unidos.



"Nos sentimos con responsabilidad de dejarle saber a nuestro país y también a nuestro otro lado cultural que nos encontramos en solidaridad", dijo Joy durante la conferencia. "Que la gente sepa que dentro de todo lo que está pasando somos orgullosos de tener estas dos nacionalidades, no nada más estamos representando a México cuando estamos fuera de gira también estamos representando a generaciones como Jesse y como yo que tenemos doble cultura".



Jesse & Joy, quienes suman seis Latin Grammy, anunciaron sus próximas fechas de concierto en México. El 5 de mayo se presentarán en Monterrey, el 25 en Guadalajara y el 26 en la Ciudad de México en el Auditorio Nacional.



El viernes, previo a la conferencia, publicaron una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se mostraban conversando con el presentador estadounidense Conan O'Brien, quien está en la capital para grabar un programa con el actor Diego Luna y el expresidente Vicente Fox Quesada.



Gracias "por sembrar el amor en estos tiempos que tanto hace falta y gracias por mostrar un poco de nuestro hermoso México y nuestra hermosa gente", escribieron al pie de la foto.



"Hubo un acercamiento muy lindo porque parte de lo que él está haciendo acá es enseñar un mensaje de amor y de unidad de Estados Unidos hacia México. No todo lo que viene de allá para acá es con odio", dijo Jesse en la conferencia. "Muchas veces la gente que tiene miedo y llega a hacer comentarios de discriminación lo hace probablemente porque no conocen a alguien de México a veces a lo que se tiene miedo es a lo desconocido".