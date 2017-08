Muchos residentes de las regiones tropicales saben lo difícil que es descontaminar la vivienda de las cucarachas: insectos famosos por su capacidad de supervivencia. En la India una mujer ha experimentado un caso extremo, que ha dejado a los médicos con la boca abierta.



En un hospital de la ciudad india de Chennai tuvieron que retirar una cucaracha de una cavidad en el cráneo a una mujer de 42 años, procedimiento que no fue nada fácil. Estaban ambas con vida en el momento de la intervención.



El insecto penetró en la cavidad a través de una fosa nasal mientras la mujer dormía, informa el sitio web India.com. Subió hasta donde pudo y no fue capaz de salir. La víctima se despertó con una fuerte picazón entre los ojos y tras tres visitas a los médicos no lograba ningún alivio, porque se desconocía la causa de esa terrible sensación.



Finalmente, la operaron en el hospital del Colegio Médico Stanley con un endoscopio y le extrajeron un ejemplar bien maduro de cucaracha desde una región próxima al cerebro. La intervención duró 45 minutos y el cirujano aseguró que era el primer caso en sus tres décadas de práctica en que sacaba a una cucaracha viva de un paciente.