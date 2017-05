"Tenemos muchos años de experiencia regional"

Este año QUATRO S.A. cumple 15 años de presencia permanente en Mendoza y la Región, con cobertura nacional, aportando soluciones de impresión, digitalización, software y servicios para empresas. Tiene la categoría más alta de comercialización en la estructura de Xerox Argentina.

Completa su oferta de marcas líderes sumando a Kodak en lo que hace al segmento de scanners de documentos y Lenovo en lo que respecta a servidores e infraestructura básica de IT.



-¿Cómo llega QUATRO a su cumpleaños número 15?

No es fácil en este país fundar una empresa, hacerla crecer y mantenerla vigente en el tiempo.

Llegar a 15 años es un logro muy importante que nos llena de orgullo y satisfacción por el trabajo realizado.

En el segmento tecnológico lo único constante es el cambio, y hasta ahora hemos sabido adaptarnos y motorizar el cambio en muchas empresas e instituciones de Gobierno que nos eligieron como socios tecnológicos.

La base de nuestras relaciones comerciales se basa en acuerdos sostenibles y sustentables en el tiempo. Trabajamos con proyección para el mediano y largo plazo.



¿Cómo ve a las empresas locales?

Se está produciendo un cambio de paradigma, que nosotros también estamos impulsando:

Las empresas están requiriendo cada vez en mayor medida servicios integrados. Ya no se usa comprar equipamiento según la necesidad del momento, sin una política de IT, sin planificación... Los clientes quieren un proveedor con la capacidad de dar respuestas integrales, que se encargue de la gestión de los componentes: demandan servicio.

Las empresas y organizaciones en general han entendido que crecer sobre una plataforma armónica, con un proveedor estratégico como socio tecnológico, representa un importante ahorro de costos a mediano y largo plazo.



¿Cómo está su empresa?

Seguimos fortaleciendo nuestra estructura enfocada a brindar soporte y servicio regional, apoyados fundamentalmente en una marca como Xerox que brinda cobertura nacional. En la actualidad atendemos clientes con base en Mendoza y presencia en todo el país, estamos cubriendo hasta Ushuaia y Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja, entre otras varias...

Incorporamos soluciones de última tecnología que permite ahorrar costos a nuestros clientes: Monitoreo vía Internet de nuestros equipos para actuar preventivamente y apuntar a procesos non-stop. Estamos actualizándonos permanentemente.

Continuamos desarrollando nuestro Site de Servicios donde estamos brindando prestaciones adaptadas a la necesidad de cada cliente. Este año en particular, le estamos dando un nuevo impulso a nuestra presencia en el segmento de Imprentas Digitales Color, donde Xerox es líder a nivel mundial, con una variedad incomparable de equipamiento. Xerox además, tiene la mejor calidad de impresión del mercado.