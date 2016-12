"No hay que ser fatalista sino previsores"

Por Gabriel Sotelo

El 22 de julio de 1972 comenzaba la historia de la Asociación de Productores Asesores de Seguros (APAS) y, a través de ella, nacían los pioneros de esa formación, "que idealizaba una Institución amplia, que el tiempo no pudiese herirla, que sentara presencia, que fuera útil a los intereses de nuestra actividad", según reza la editorial que se encuentra en la web de APAS Cuyo.

Hoy, a más de 44 años de eso, y cercano a cumplir una década desde la creación de la figura del Defensor del Asegurado, APAS Cuyo inauguró su nueva sede. Ubicada en el corazón de la Ciudad de Mendoza, en calle Gutiérrez 520, y cercana a distintas compañías aseguradoras, la gestión actual, al cumplir cuatro años de su mandato, presidida por Edgardo Juchniuk, tiene el honor de cortar la cinta de las nuevas oficinas que tiene un tamaño de 270 metros cubiertos, "todo este avance es a total servicio del asegurado, nos debemos a ellos", expresó el Presidente de APAS Cuyo.

Acción Productiva entrevistó al Presidente de APAS Cuyo y Presidente del ente cooperador ley 22400, Edgardo Juchniuk, quien se refirió a la evolución de la asociación, el presente y las expectativas que tiene el sector asegurador.

-Esta inauguración debe traer recuerdos y darle dimensión al avance y crecimiento de APAS...

Seguro. Yo llevo 25 años en el rubro de los seguros e imagínate que he visto parejas que comenzaban y hoy tienen hijos profesionales o empresas que hoy son muy importantes y en ese entonces estaban empezando. Eso es lo lindo de este empleo, no todo es vender una póliza, sino cuando pasa algo, qué hay que hacer, qué hay que reclamar, qué consejos dar y todo eso crea una buena relación con el asegurado.

-Para el que no conoce, ¿Cuál es la función del productor asesor de seguros?

-Nosotros venimos hace un tiempo importante tratando de explicar a la gente común que es la figura de un Productor Asesor de Seguros, para qué sirve y en qué momento lo tiene que utilizar. Nuestra ley, la cual nos regula es la 22.400, y tenemos que satisfacer las necesidades de los asegurados, en las mejores compañías con las mejores coberturas y el menor costo. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que tratamos de hacer es posicionar la figura del Productor Asesor de Seguros en función de mejorar la previsibilidad de la gente tanto en lo que significa su vida, su negocio, su industria y en todolo que necesario asesorarlo.

-¿Cómo está actualmente el mercado?

La actividad económica influye en el asegurado y su poder de compra, entonces nosotros tenemos que buscar alternativas para que ante un siniestro pueda ser bien recompensada. La coyuntura económica no es la mejor de todas pero justamente por eso nosotros tenemos que estar en las mejores condiciones para asesorar a la gente. En otras circunstancias, la gente se podía recuperar mejor ante un siniestro y hoy le resulta muy difícil hacerlo. Entonces de ese punto de vista nosotros tenemos que mejorar el asesoramiento para ayudar al asegurado.

-¿Qué expectativas tienen y qué le transmiten a la gente respecto al futuro?

La gente prima lo que es el facilismo de "a mí no me va a pasar nada" pero todos sabemos que a todos nos puede pasar. No queremos ser fatalistas sino previsores. Esto te puede pasar pero se puede cubrir para que el impacto no te cambie la vida. No solamente estamos para vender una póliza. Lo acompañamos a través de años, sabemos el desarrollo de cada persona, le ofrecemos un seguro de vida para que, en caso de pasar algo, los hijos puedan seguir estudiando, aseguramos el negocio familiar y estamos en lo que el asegurado necesite.