MEGAL, la mejor opción en aberturas de aluminio

MEGAL, es una empresa que se especializa en la fabricación de aberturas de aluminio. La firma, con sede en calle Azcuénaga 459 de Godoy Cruz, cuenta con más de 20 años de trayectoria en el rubro y uno de sus principales diferenciales es la fabricación de aberturas de aluminio diseñadas a la medida de lo que requieren y necesitan cada uno de sus clientes.

En la actualidad el aluminio es el material que más se utiliza para la fabricación de aberturas. La elección no es neutra. Según Mauricio Guerci, propietario de MEGAL y quien está en el sector desde 1995, el aluminio es el material más noble para utilizar cuando de aberturas se trata. "Es un material eterno, no requiere tareas de mantenimiento, de fácil limpieza y hoy, gracias al avance de la tecnología, existe aluminio para aberturas en distintos tamaños, colores y prestación. También hay una variedad muy interesante en terminaciones y herrajes", destaca.



Las aberturas de aluminio son las más fiables en cuanto a la hermeticidad y cerramientos. "Tenemos disponibles distintas líneas de aberturas que se adaptan a la necesidad y al presupuesto de cada obra en particular. Nosotros vamos a la obra y le aconsejamos a cada cliente que tipo de abertura se adapta mejor a cada estructura, que tipo de vidrio conviene colocar y en función del proyecto que elaboró el arquitecto de la obra, aconsejamos que sistema de abertura es la más conveniente.



En el asesoramiento está nuestro mayor diferencial porque procuramos acompañar al cliente en su proyecto, teniendo en cuenta todas las variables para llegar a la mejor opción, funcional, perdurable y adaptada a su presupuesto, haciendo que el cliente obtenga un buen producto sin gastar de más.", asegura Guerci.

La empresa cuenta con una extensa variedad de líneas, que van desde las más básicas a las más excéntricas, con vidriado simple y doble vidriado hermético (DVH), llegando hasta las líneas más innovadoras y de alta gama con Ruptura de Puente Térmico, de gran hermeticidad termo acústica y sumamente estancas.



Entre los productos que ofrece esta sobresaliente empresa, encontramos aberturas de aluminio de todo tipo, frentes y techos vidriados, piel de vidrio, tabiques de oficinas, mamparas de baño, entre otros, para todo tipo de proyecto, como vivienda familiar, oficinas, edificios, locales comerciales, etc. Todos los productos de MEGAL cuentan con garantía y servicio de post-venta.

En épocas en donde la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente ganan terreno, la utilización del aluminio cuenta con una gran ventaja ya que es totalmente reciclable y su fabricación provoca una muy baja contaminación. "El aluminio ayuda mucho al cuidado del planeta y la ecología", destaca Guerci.



Recientemente la empresa incorporó a su abanico de productos una línea de muebles para cocina, placares y vestidores.



En la sede de la calle Azcuénaga 459 de Godoy Cruz, MEGAL expone su showroom, donde el cliente puede apreciar y probar los productos antes de hacer su elección.