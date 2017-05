"Hay nuevas soluciones tecnológicas al alcance de las Pymes"

Por Adrián Giunta



Auren es una firma multidisciplinaria de servicios profesionales, de auditoría, asesoría, consultoría y finanzas corporativas. Está presente enmás de 50oficinas en 9 países del mundo y más de 200 oficinas en 60 países a través de ANTEA. Está acreditada como miembro de FORUM OF FIRMS (TransnationalAuditorsCommittee – IFAC), en los cuales ocupa posiciones destacadas entre las firmas del sector. En Mendoza, su cara visible es el contador Jorge González quien habló con Acción Productiva acerca de los servicios que presta la consultora y de la reciente exposición que se realizó en el Hotel Diplomatic bajo el título: "Transformación organizacional con nuevas herramientas tecnológicas".



-¿Cómo definiría a Auren?

-Como una firma multidisciplinaria de servicios profesionales de auditoría, asesoría, fiscal, consultoría y corporate. Prestamos servicios de auditoría, impuestos y asesoría en negocios que surgen del entorno económico en el cual se desempeñan las empresas. Uno de los fuertes de nuestro desarrollo es que somos multidisciplinarios y tenemos como fortaleza y meta la cercanía con los clientes. En el marco del área consultoría IT presentamos en Mendoza, el pasado jueves, una herramienta de gestión (ERP) mundialmente reconocida y desarrollada llamada SAP Business One (SAPB1).



- Consideran la tecnología como una fortaleza en los servicios...

-Sí. Trabajamos mucho en lo que es la revolución digital, es decir abordamos todo lo que está pasando con la tecnología en el mundo de los negocios y como todas estas herramientas tecnológicas van provocando grandes transformaciones en los negocios. También abordamos las distintas transformaciones organizacionales que se están viviendo con las herramientas que están disponibles en el mercado. El objetivo es lograr apalancar cada negocio que tienen las empresas. Recientemente, en un encuentro que realizamos en el Hotel Diplomatic, hablamos de las nuevas tendencias como la nube. Presentamos un sistema de SAP para Pymes que fue la gran novedad del evento ya que ingresó en el país el año pasado y hoy lo está recorriendo en su totalidad. Ahora, cada argentino sabe que este producto existe y que es muy bueno para lograr cambios y transformaciones. Estos fueron los grandes temas que se trataron en este evento.



-¿Cuál es el perfil de los asistentes a este tipo de encuentros como el que organizaron Ustedes?

-Generalmente asisten gerentes de corporaciones y de pymes, administradores de empresas y también sus dueños.



-¿En qué situación se encuentran las empresas mendocinas en lo referido a las herramientas de gestión?

-Se evidencia una necesidad absoluta de acceder a estas herramientas. Hay muchas empresas que todavía no se animan a dar el paso o no están en conocimiento de estas nuevas tecnologías. Entonces, desde Auren, queremos invitar a todas ellas a que se suban a los cambios tecnológicos.

-¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar un sistema de gestión integral?

-Estas herramientas aceleran la toma de decisiones con una visión mucho más clara de la situación. Apuntan a la eficiencia de los procesos y mejorar la productividad y conectar fuertemente a todos los actores con que se relaciona la empresa como clientes, proveedores, bancos, etc. Además, desde el punto de vista de la auditoría, es mucho más fácil auditar a las firmas que cuentan con estos tipos de sistemas.



-¿El costo de estos sistemas están al alcance de las pequeñas empresas?

-Absolutamente. Es accesible para todas aquellas empresas que quieren tener un sistema sólido de gestión. Esta herramienta se integra verticalmente con otras solucionescomo ejemplo industria textil, vitivinícola, logística, salud, hotelería, etc.