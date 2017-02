En una año se puede amortizar la compra de un equipo de GNC

La decisión hay que tomarla con la calculadora en la mano, con el lápiz fino. Es que los consumidores enfrentan una encrucijada difícil a la hora de decidir si convierten o no sus vehículos a GNC. En Mendoza ponerle al auto un tubo amarillo de quinta generación -que son los que utilizan los vehículos de media y alta gama- tiene un costo que ronda entre los $15.000 y los $20.000. Se trata de una inversión importante para cualquier bolsillo que obliga a meditar con la almohada la posibilidad de realizar el cambio o no.

Más allá de los últimos incrementos que se registraron en los precios de los combustibles líquidos y del GNC fueron sostenidos durante el año pasado y continuarán durante este año, según estiman algunos referentes del sector) la pregunta del millón es ¿Qué conviene más? ¿Dejar el auto a nafta o pasarlo a gas para intentar ahorrar dinero?

Algunos entendidos en el tema sostienen que con el ahorro que genera el uso del gas (un 60% en términos de consumo) comparado con un auto que funciona a nafta, recorriendo unos 20.000 kilómetros por mes, se recupera el costo de la instalación del equipo en un año.

El periodista especializado en economía Mariano Otaróla, autor del libro ¿Qué hacemos con los pesos? realizó el siguiente análisis: "Si a diario se manejan en promedio unos 30 kilómetros, que en un mes suman 900 kilómetros, se gastan aproximadamente $ 21.816 anuales en nafta. Sin embargo, recorrer la misma distancia cuesta $ 7.560 si el vehículo usa gas. Así, con una diferencia anual de $ 14.256, tomaría 12,6 meses recuperar la inversión realizada para hacer la conversión del auto".

Víctor Derlich, de ESI Gas, -números más, números menos- y con otras palabras llega a la misma conclusión que Otaróla. Lo explica así: "En la actualidad el precio de un equipo de GNC se ubica entre los $15.000 y los $20.000 y si a eso le sumamos que se puede financiar hasta en 12 cuotas con tarjeta de crédito, podemos decir que prácticamente el equipo se paga solo".

Derlich asegura que otro factor importante a tener en cuenta al momento de tomar una decisión es que -según estima- el precio del GNC ya alcanzó su techo durante el año pasado, mientras que el precio de los combustibles líquidos todavía se encuentra retrasado en relación con el valor del dólar por lo que continuarán los aumentos. Hoy el metro cúbico de GNC ronda los $9,90 mientras que un litro de nafta súper se ubica en los $17,65.



Lo que se viene

La conversión de autos de nafta a GNC disminuyó fuertemente en Mendoza desde mitad del año pasado. Derlich da como ejemplo que hoy en sus talleres se realizan mensualmente 150 conversiones, mientras que en el año 2005 -uno de los mejores años para el sector- se realizaban 300. Igual es optimista con relación al futuro ya que -según considera- el GNC es un producto que se utiliza mucho más en épocas de crisis económicas y caída del consumo, como ocurre actualmente en la Argentina.

"El GNC es un producto de crisis. Con el GNC a $9 y el gasoil a $20 y con posibilidades de seguir aumentando, la ecuación es sencilla", asegura Derlich.

Santiago Herrera, de Herrera GNC, firma de Guaymallén que instala equipos de todas las marcas, asegura que en su taller se están realizando tan solo tres conversiones por mes.

"Estamos haciendo muy poco, es increíble lo que están subiendo los precios", se sincera. Pone como ejemplo que hoy una oblea de recarga tiene al público un costo de $420.

Herrera dice que desde noviembre del año pasado "todo está parado". Afirma que, en el contexto actual, mucha gente está optando por los motores diésel. "Si hay otra suba de GNC, hasta yo me voy a pasar al diesel", se sincera.