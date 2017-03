"El 2017 será un año de buenas noticias para la economía"

-¿Cómo ves la economía para 2017?

-Creo que será un año de buenas noticias para la economía. En parte porque el 2016 fue un año muy malo. Pero esto no debe sorprender a nadie: sabíamos que sería un año muy malo. La sensación es que el 2016 fue malo pero que se está recorriendo el camino correcto. Estamos cruzando el río y estamos más cerca de llegar a la otra orilla. Yo quiero pensar que el 2017, siguiendo este ejemplo, nos va a encontrar en tierra firme y tomando sol en la playa. Creo que el 2017 será, definitivamente, un año mejor.

-¿La recuperación será en el primer semestre?

-Creo que eso de poner fechas no sirve, ya quedó demostrado. Ahora si me preguntas a mí, todo indica que será en el segundo semestre.

-¿Qué pasará con la inflación?

-El control de la inflación es aspecto en el que mejor le ha ido al Gobierno nacional. Si sacamos el efecto que provocaron las idas y venidas con la actualización de las tarifas del gas, en los últimos tres meses la inflación estuvo en el 1,5% mensual muy lejos del 4% o del 5% del primer semestre. Creo que el objetivo de llegar a una inflación del 17 a diciembre es alcanzable y si es un poco más arriba como 18% o 19%, de todas maneras la situación será mucho mejor que la que se está viviendo en 2016 o en los años anteriores. Antes no decían que íbamos a tener el 7% anual y terminábamos en el 35% o 40%.

-¿Y con el empleo?

-La verdad es que venimos de 4 años de pérdida de empleo. El único que generó empleo en ese tiempo fue el sector público y eso lo único que logró fue generar desempleo en el sector privado porque se lo exprimió para poder pagar los sueldos públicos.. Ahora necesitamos crear entre 3.000 y 4.000 nuevos puestos de trabajo por año. Es la única manera de ir compensando la caída que hemos tenido en los últimos cuatro años.

-¿Qué ocurrirá con los salarios?

-Hay que ser razonables: el salario tiene que ir de acuerdo a la inflación. Lo que no se puede es pagar lo que uno no tiene. En el caso del salario público, en los últimos 8 años, comparados con la inflación real –que es la que mide San Luis-, le ganó a la inflación en un 34% y el empleo privado no tuvo esa suerte. Y esto no fue magia: se le sacó a la Pyme para poder mantener ese incremento.

-En el caso de Mendoza lo que hay que decir que primero está el mendocino y después la relación entre el Estado y el empleo.