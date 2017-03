Después del accidente en el Teatro Griego, donde cayó una parrilla de luces sobre el escenario y luego de desplomó la grúa que la sostenía, el secretario de Cultura de Mendoza fue duramente cuestionado, pero Diego Gareca aseguró que no pensó en renunciar.



"Son sectores que están vinculados a la oposición que desde luego están en ese derecho", dijo Gareca ante la consulta sobre su posible renuncia.



"Nosotros hoy lo que tenemos es la responsabilidad de resolver si podemos llevar adelante la fiesta y es a lo que estamos abocados", insistió el funcionario y detalló: "Después vendrá el tiempo de evaluar y que evalúe el gobernador".



Gareca sostuvo que en la noche del viernes habló con Alfredo Cornejo desde que se produjo la caída de la parrilla de luces: "Estuvimos en diálogo para pasar en limpio lo que pasó con la grúa. Nosotros tenemos la responsabilidad de poder responder, más allá de la tristeza que nos produce, tenemos que ir resolviendo todo".



Algunos legisladores además pidieron que se presente para dar explicaciones sobre lo ocurrido en el Teatro Griego, pero Diego Gareca aseguró que no fue notificado al respecto.



Otro cuestionamiento que se le hizo fue que bajaron los costos para la realización de la fiesta y esto puso en riesgo la seguridad física de los artistas.



A lo que Gareca respondió: "Lo que se busca es trabajar con un criterio de garantizar la integridad física de todos. No existe un criterio economicista en el momento de realizar las contrataciones de este tipo de servicios".