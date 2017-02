Otros dos rugbiers fueron imputados y ya son seis los jugadores acusados y un ex manager por abuso sexual luego de una denuncia hecha por una mujer en diciembre pasado, quien sostuvo que fue violada en una fiesta en una casa en Chacras. Cuatro de ellos pagaron una fianza y quedaron en libertad.



Este miércoles el fiscal Hernán Ríos tomó la causa e imputó por abuso sexual a otros dos presuntos implicados en el hecho. Resta constatar si tienen antecedentes y en el caso que no los tengan se les pedirá una fianza de 150 mil pesos para quedar en libertad mientras están sujetos a proceso.



Los deportistas Enzo Falaschi, Ignacio Ceschín, Sebastián Vanín y Lisandro Biffi, hijo del legislador provincial César Biffi, fueron imputados por el fiscal Galdo Andreoni por abuso sexual agravado con acceso carnal y por la participación de dos o más personas.



Pagaron una fianza de 150 mil pesos cada uno y se corroboró que no tenían antecedentes por lo que se consideró que no había peligro procesal o de fuga y les otorgaron la libertad en la noche del martes.



Luego de haber sido notificados de la acusación que recae sobre ellos, fueron sacados por un asensor privado que utilizan los magistrados para no ser interceptados por la prensa que los esperaba en los pasillos del Palacio de Justicia.



Mientras tanto la causa avanza y el fiscal Ríos espera que se realicen otros peritajes para determinar si la víctima fue sometida bajo efectos de alguna droga. Una de las posibilidades es que se trate de burundanga.



El hecho por el que se los acusa ocurrió en diciembre pasado en una casa de Chacras donde los imputados participaron de una fiesta.



Unas 36 horas después de ese evento, una joven de 24 años se presentó ante la Justicia y denunció que había sido abusada sexualmente en esa fiesta, aunque aseguró que no recuerda nada de lo supuestamente ocurrido.



Por este hecho también fue imputado José Hervida, quien fue manager en un torneo que los jóvenes habían disputado hacía poco.