Docentes del Instituto Próvolo se manifestaron en reclamo al cierre del establecimiento

Los docentes del Instituto Próvolo, de Luján, se reunieron frente al establecimiento e hicieron un corte de calle en reclamo a la decisión de la Dirección General de Escuelas de cerrar el lugar hasta que la Justicia se expida luego que dos curas y tres empleados fueron detenidos acusados de abuso sexual y corrupción de menores.



El corte fue sobre calle Boedo, de Luján, en la mano que va hacia el Este. Reclamaron que se siga con el normal dictado de clases para no perder sus puestos de trabajo.



Luego de conocerse una gran cantidad de abusos sexuales ocurridos dentro del instituto y por los que están acusados los curas Nicolás Corradi y Horacio Corbacho, y tres empleados del instituto, la (DGE) decidió trasladar a los alumnos matriculados a otras escuelas.



"Otras docentes no se sienten capacitados para recibir a nuestro niños y van a perjudicar a los alumnos de ellas y a los nuestros" detalló Leticia Grelet, docente del Próvolo.



Y agregó "La DGE quiere trasladar 80 inscriptos y nosotras no queremos que la escuela se cierre. Vamos a estar realizando medidas similares a las de hoy a lo largo de toda la semana que viene".



La policía vial se hizo presente en el lugar del corte que está ubicado en la calle Boedo y regularon el tránsito por el caos vehicular que se generó.