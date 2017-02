Condenaron a 16 años de cárcel al violador del parque de San Rafael

Armando Capuozzo fue condenado este jueves a 16 años de cárcel por la violación de una joven en el parque Hipólito Yrigoyen de San Rafael y la tentativa de abuso a otra mujer.



La Primera Cámara del Crimen integrada por Julio Bittar, Rodolfo Luque y Ariel Hernández sentenciaron al llamado "violador del parque" a la pena de 16 años de prisión por el abuso sexual de dos jóvenes que hacían actividades deportivas en el parque, en febrero del 2016, casos ocurridos con apenas días de diferencia.



Capuozzo fue absuelto en las otras causas que pesaban sobre él, por robo y hurto. Es un joven con un pasado problemático que recorrió algunos institutos de menores bajo la órbita de la DINAF, no tenía domicilio fijo cuando cometió los dos abusos. Se sospecha que pasaba las noches en el interior de un restorán que en ese entonces estaba abandonado en el parque Hipólito Yrigoyen en inmediaciones del anfiteatro Chacho Santa Cruz.



El hecho más aberrante que se le imputó ocurrió el 5 de febrero de 2016 cuando interceptó a una joven de 22 años que trotaba por calle Ameghino a la altura del tanque de agua, a escasos metros del cruce con la avenida Sarmiento. Allí la amenazó con un arma (que después se supo era de utilería) y la llevó obligada hasta el ex Parque de la Salud donde le arrancó la remera, el corpiño y luego la violó.



El hecho estuvo marcado por una inusitada violencia que incluyó amenazas de muerte, humillaciones e insultos de todo tipo y color. Luego de violarla le robó el celular, los auriculares y antes de irse le dijo: "para que veas que no soy tan malo te devuelvo el corpiño".



La joven desesperada buscó ayuda en la puerta del Tenis Club, situado en calle Sobremonte, donde un hombre la contuvo y la ayudó a realizar la denuncia.



El segundo hecho de gravedad sucedió tres días antes y en este caso el abusador sorprendió a otra joven que corría por el parque. La atacó por detrás en una de las calles internas.



Usó la misma metodología que en el caso anterior: con un arma de juguete la apuntó por la espalda y la obligó a caminar. En el trayecto le susurró al oído que la iba a matar si se alejaba y también le dijo que "para disimular hacé de cuenta que somos novios". La llevó hasta las inmediaciones del anfiteatro y la metió dentro de unos baños sucios y abandonados.



Allí le apuntó a la cabeza, le tapó la boca y sacó su pene que refregó sobre las partes íntimas de la víctima hasta que eyaculó sobre su cuerpo.