Un abogado de Miami tuvo que abandonar rápidamente el tribunal en el que defendía a un acusado de haber provocado un incendio, porque empezó a salir humo de sus pantalones, informaron medios locales.



El abogado Stephen Gutiérrez, de 28 años, explicó a su regreso a la sala que el humo procedía de un cigarrillo electrónico que llevaba en un bolsillo del pantalón y que no se trató de algo "preparado" para reforzar la defensa.



El incidente sucedió justo cuando el abogado estaba tratando de convencer al jurado de que el automóvil de su cliente, Claudy Charles, de 48 años, había ardido de manera espontánea, dijeron al diario Miami Herald testigos de los hechos.



Gutiérrez fue hasta un baño de los tribunales y le echó agua a la batería del cigarrillo electrónico para evitar que explotase.



"Me di cuenta de que el calor se intensificó y abandoné la corte lo más rápido que pude, directamente hacia el baño", subrayó el abogado en una declaración.



Gutiérrez dijo que no fue algo preparado, pero, según el canal de noticias NBC 6, la Policía y la Fiscalía están investigando el incidente.



La batería del cigarrillo electrónico quedó en poder de la Justicia en caso de que el juez Michael Hanzman decida declarar al joven abogado en desacato.