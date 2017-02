Abel Pintos se lució ante unas 30.000 personas en Alta Gracia

El cantante y compositor Abel Pintos cerró este lunes la tercera jornada del 30mo. Encuentro Anual de Colectividades de Alta Gracia, en un predio que estuvo colmado por unas 30.000 personas, quienes además disfrutaron de otros números artísticos y una variada oferta gastronómica con comidas típicas de más de 20 países.



El bahiense subió al escenario apenas pasada la una de la madrugada y arrancó su show con 'Solo soy una canción', para encantar tanto al público femenino como al masculino.



No faltaron los clásicos "La llave", "No me olvides" y "Aquí te espero", "Cómo te extraño", "Pájaro cantor" y "El adivino", entre otros temas que vertebraron una actuación de casi dos horas de duración en la que Pintos interactuó constantemente con el público.





La noche comenzó con la exhibición del Ballet Municipal, para pasar luego por el escenario los de Bulgaria, hasta llegar a las actuaciones de Ezequiel López y de Andrés Clerc.



Además brillaron con sus danzas típicas la Sociedad Árabe Musulmán, el Ballet de Alemania y el dúo Los Campedrinos. Luego presentaron sus propuestas artísticas Román Ramonda y el destacado armonicista Fabricio Rodríguez.



El evento se extenderá hasta el sábado 4 de febrero, esta noche habrá solo actividad gastronómica y mañana será el día de la presentación de Sergio Galleguillo, además estarán Pablo Lobos, La Copla, Los Pacheco, La Bordona, Los Trajinantes y Canto Leguero.