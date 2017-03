¿Vuelve la teoría del segundo semestre?

Una de las tareas más arduas en estos días para los analistas económicos es encontrar algún "brote verde", sostenible en el tiempo, que dé indicios de que la economía está recuperándose.



Por lo pronto, en lo que a consumo se refiere, la plantita no será, precisamente, la que genere buenas noticias. Al menos en lo inmediato. Lo que queda a la vista, como tendencia, es la existencia de una gran disparidad. Así será la economía este año. Los sectores que apuntan a convertirse en ganadores no son los más visibles en las grandes capitales.



El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne afirmó que "el consumo se va a reactivar a partir de mayo o junio" del 2017, "una vez que se cierren las negociaciones paritarias". "Creo que el consumo va a tener un muy buen año pero que va a ir ganando fuerza y tracción a través de los meses. A partir de mayo o junio la duda va a quedar saldada", aseguró.



El funcionario consideró que es "indudable que la economía argentina está mucho mejor que hace un año. Ya lo vemos en las cifras de empleo. La economía desde el mes de setiembre está creando empleo y desde el mes de octubre a buen ritmo".



El Gobierno ahora puso sus expectativas en que los aumentos salariales por paritarias reactiven la demanda y aceleren el consumo, para que la economía doméstica pueda incrementar su mejora en los próximos meses. "En la medida que vayan cerrando las paritarias el consumo se va a sumar" al crecimiento, dijo Dujovne.



No es la primera vez –ni seguramente será la última– que el fin de una recesión no se hace sentir hasta que la recuperación de la actividad haya tomado cuerpo. Incluso, muchos indicadores oficiales y privados pueden resultar engañosos al comparar un año contra otro.



De ahí que los especialistas presten más atención a la evolución mes a mes (desestacionalizada) para hablar de una tendencia. Es lo que técnicamente hizo Dujovne al tomar los datos del INDEC (Emae, Estimador Mensual de Actividad Económica) que marcaron un repunte en noviembre y diciembre y dejan un arrastre de 1,4% para el primer trimestre de 2017.



Mientras tanto, el efecto de la cosecha récord de este año se hace sentir sólo marginalmente en los grandes centros urbanos y mucho menos en el conurbano bonaerense, donde pesa más la reactivación de la obra pública y su atomizado impacto sobre el empleo.



Como contracara, el repunte de la inflación en febrero (2,5%) y los próximos dos meses no sólo frena la incipiente recuperación del poder adquisitivo de los salarios y le agrega presión a las paritarias. También tiende a desmejorar las expectativas económicas.



La foto que mostró el INDEC esta semana no es para celebrar. El gobierno de Mauricio Macri se enfrentó a la misma situación que tuvo que pasar el kirchnerismo durante el período de estancamiento económico que sobrevino a partir de 2011.



La baja de la tasa de desempleo correspondiente al último trimestre de 2016 se explica, una vez más, por el achicamiento de la cantidad de gente que busca trabajo. No es un dato que admita muchas interpretaciones: con una economía que cayó más de 2%, esperar algo diferente en materia de empleo no es racional. Lo que corresponde evaluar es si las tendencias que expone un organismo que cuenta con otro nivel de credibilidad, permiten advertir algo sobre cómo viene el 2017.



Para los especialistas que participaron de la Primera Jornada del Congreso Económico Argentino hay evidencias prontas de recuperación pero el proceso será lento. Dicen que es el comienzo de una reactivación. Hay otros que dicen lo contrario y advierten que el atraso cambiario impide una propuesta de desarrollo. No faltan quienes dicen que el stock de reservas internacionales creció notablemente. El 10 de diciembre de 2015 eran de U$S24.862 millones. Hoy ya fueron duplicadas. Pero hay compromisos duros a enfrentar que requerirían U$S15.000 millones, aproximadamente.