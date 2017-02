Vivió una pesadilla, pero regresó fortalecido

Textos

Juan Pablo García



Ilustración

Jaime Suárez



Tras la contraprueba, ya está fijada la nueva fecha para el combate

Después de horas de incertidumbre, bronca y desazón, el segundo análisis de Barros dio negativo

y todo fue esperanza para el Yoni y sus colaboradores. Incluso en pocas horas se anunció el acuerdo para reprogramar el combate en marzo, en Inglaterra.



Con bronca por la "mala jugada" que le hicieron en Las Vegas y con 33 años cumplidos el lunes durante el viaje de vuelta, Barros regresó a Mendoza y agradeció el apoyo de todos. "La gente me hizo sentir como un campeón mundial", resumió.



Horas antes del pesaje, su mayor deseo pasó a ser una pesadilla

Tras haber sorteado problemas de visas, pasajes y hasta alojamiento y el lugar de entrenamiento en Las Vegas, el púgil de Guaymallén sufrió el golpe más duro de su carrera. Poco antes del pesaje en el MGM de Las Vegas recibió la comunicación de que en los análisis realizados un par de días antes había dado positivo de hepatitis C. La chance soñada se frustró y no había tiempo de revertir la situación con una contraprueba. De todos modos, inmediatamente se repitieron los estudios en una clínica privada y dieron negativo.



Llegó a ser número 1 del mundo pluma y anhela recuperar el título

Tras un primer intento fallido en marzo del 2010 ante el cubano Yuriorkis Gamboa, en Alemania, Barros se puso el cinturón de campeón mundial pluma AMB el 4 de diciembre de ese año al vencer en el Polimeni de Las Heras a Irving Berry. Tras dos defensas exitosas, lo perdió en octubre del 2011 ante Pelenchín Caballero y no pudo coronarse en 2012 ante Juan Carlos Salgado, en México. El año pasado relanzó su carrera venciendo a Satoshi Ozono en Japón. Allí se ganó la chance de enfrentar a Lee Selby.



Hizo una preparación excepcional para pelear en La Meca del boxeo

En diciembre se confirmó que el combate por el título pluma de la FIB sería en Las Vegas, el 28 de enero. El Yoni hizo una preparación excepcional, acompañado por un gran equipo que formaron su entrenador Pablo Chacón y el preparador físico Pablo Stahringer, Armando Andrada como asistente y destacados profesionales en traumatología, nutrición, kinesiología, odontología y osteopatía. No tuvo problemas con el peso en los días previos.