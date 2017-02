Una economía con luces rojas, verdes y amarillas encendidas

Los números del INDEC siguen mostrando que diversos sectores de la economía se mantienen en caída, aunque el deterioro se estaría desacelerando.



Así lo indican los últimos reportes del organismo estadístico sobre la industria y la construcción. Ambos sectores cerraron enero a la baja y acumulan un año con números rojos, pero la tendencia de los últimos cuatro meses muestra señales de recuperación. La construcción tuvo una caída superior a la de la industria, pero las empresas del sector ven con optimismo la llegada de la obra pública.

En el Gobierno nacional también tienen su propio monitor que tiene un particular semáforo con cuatro ejes: actividad y demanda; empleos y precios; comercio y el mundo, y política económica y expectativas.



En el verde -que identifica para el Gobierno las buenas noticias- aparece que los sectores más representativos de la industria (autos y servicios) crecieron por segundo mes consecutivo; el empleo total registrado se recuperó por cuarto mes consecutivo y el hecho de que los principales socios comerciales de la Argentina crecerían 2,4% en 2017.



Las luces rojas del semáforo económico argentino están en que todos los sectores industriales mostraron caídas en la actividad durante 2016, las ventas minoristas cayeron 2,5% en enero y resurgieron las políticas proteccionistas en los Estados Unidos con la posibilidad de afectar algunas economías regionales.



El otro dato que preocupa es el tipo de cambio multilateral, que cayó 5% con respecto a enero de 2016, aunque, advierten, es 20% superior a noviembre de 2015.



Las señales amarillas son así porque el empleo privado registrado permaneció estable en noviembre en términos desestacionalizados, la recaudación creció 30% en enero pero cayó en términos reales y la actividad continuó desacelerando su caída en diciembre, según la consultora de Orlando Ferreres.



Así las cosas, el mundo de los datos oficiales empieza a ratificar lo que el ciudadano medio sintió en su bolsillo y vio en la calle: la economía argentina terminó el año pasado con estanflación, o sea en recesión y con una inflación elevada de dos dígitos. Sin embargo, esos mismos números también muestran una incipiente recuperación de la actividad en el último trimestre y en el arranque de 2017.



A pesar de que habrá que esperar el cierre de los datos del producto bruto interno (PBI), la economía cerró 2016 con una caída estimada de 2,3%, un dato mayor al esperado a comienzos de año pero en sintonía con lo esperado por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), y con una inflación de entre el 35% y el 40%.



A esto se le suma una baja del consumo de entre 4% y 4,7%, según datos privados, y una mala performance del empleo privado registrado. No obstante, la tendencia es esperanzadora, sobre todo para el Gobierno y en un año electoral. Diciembre no sólo fue el mejor mes de 2016 para la economía, año que mostró además un último trimestre en recuperación. Sino que ese dato desestacionalizado fue el mejor desde febrero de 2015. Además, si se mira la serie del EMAE, pese a los datos modestos y las comparaciones interanuales en rojo, el último mes del año ya ubicó a la actividad en el mismo punto que a comienzos del año pasado, antes del arranque de la normalización de las principales variables macroeconómicas.



"La economía arrancó con el pie derecho", sostienen en el Gobierno. Entre los brotes verdes que enumeran aparecen los despachos totales de cemento, que crecieron en enero por tercer mes consecutivo, un 2% interanual. La producción automotriz, que aumentó un 51% interanual en el comienzo del año y los patentamientos de motos (59%). Los préstamos reales a familias aumentaron casi 2% (crecieron durante los últimos cinco meses) y la evolución -dicen- proyecta un 2017 donde el sistema financiero tendrá un impacto positivo sobre el consumo.



"Los últimos meses de 2016 dejaron preparado el terreno para la recuperación de la economía este año", agregan desde el monitor de la economía real. La explicación se basa en varios factores: mayor producción agropecuaria, la desaceleración de la caída de la actividad económica y la "esperada" recuperación del consumo, enumeran. La construcción tendrá también un rol clave. Para ello afirman que las escrituraciones aumentaron un 40% interanual en diciembre y los permisos para nuevos metros cuadrados un 11%, después de tres meses de bajas.



Sin embargo, el dato principal gira en torno de la inversión pública de enero, que cuadruplicó lo ejecutado durante enero de 2016. "Eso supone un efecto inmediato en términos de empleos que se empezará a ver en los próximos meses", se entusiasmaron en Balcarce 50. La mayor parte estará destinada a infraestructura. El 45,3% del monto ejecutado corresponde a agua potable y alcantarillado, el 16% a transporte y el 12,7% a vivienda y urbanismo.