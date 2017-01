Un diseñador brasileño que plantea que los ciudadanos pueden mejorar las ciudades

Ken Fonseca vive en Curitiba, la capital del Estado de Paraná, al sur de Brasil. La ciudad es mediterránea, no tiene salida al mar y tampoco cuenta con otros atractivos naturales. Sin embargo, es un gran atractivo turístico para quienes se dirigen a otros destinos. Según explicó el diseñador, este logro se consiguió por puro tesón, tanto de los ciudadanos como de las autoridades: a falta de paisajes, ríos, montañas o playas, Curitiba ofrece a quienes quieren visitarla la construcción de una experiencia agradable, y esto se logra a través del diseño y de las ideas creativas.



Es una ciudad cuyo sistema de transporte ha sido adoptado por otras capitales de Latinoamérica, por su agilidad y limpieza, que tiene en cuenta atender las necesidades de los discapacitados y ancianos cuando transitan por la vía pública, que apunta a solucionar grandes problemas –como es el de los residuos–, a través de la implementación de proyectos sencillos y efectivos. Es una ciudad pensada desde el diseño y la creatividad. Por esto recibió la denominación de Ciudad del Diseño por la Unesco.



Diario UNO dialogó con Fonseca acerca de cómo aplicar algunas de estas ideas en nuestras realidades latinoamericanas.



–¿Cómo ha trabajado la ciudad el concepto economía creativa?

–La ciudad viene a construir esa imagen, no sólo con marketing, sino con acciones.



–¿Qué tipo de acciones?

–Por ejemplo, es una ciudad conocida por el sistema de transporte eficiente, pero cuando hablamos de transporte eficiente, estamos hablando de calidad de vida, de seguridad, de todo esto. El sistema de transporte de la ciudad se traslada en calles exclusivas para buses. Este sistema comenzó a fines de los '60. El modelo se replicó en otras ciudades, como Bogotá. Hoy el sistema de buses de la capital de Colombia está basado en el de Curitiba.



–¿Cuando habla de diseño, se refiere exclusivamente al diseño industrial?

–No, no solo al diseño industrial. Cuando hablo de Ciudad de Diseño, hablo del desing thinking, esto es la arquitectura, el diseño gráfico, de productos, de servicios. Esto es, una manera de mirar con el diseño presente.



–Lo que parece desde el punto de vista de alguien que no es diseñador, es que las ciudades no se adaptan a las personas, sino que las personas –por ejemplo un discapacitado, un anciano o un niño– se deben adaptar a las ciudades.

–Esto se tiene en cuenta en Curitiba. Por ejemplo, tenemos semáforos con tiempos diferentes si es que la calle debe cruzarla un discapacitado o una persona de más de 65 años, que tiene otro ritmo. Funciona a través de la tarjeta del bus, donde está guardada la información de que se trata de un anciano o de una persona en silla de ruedas (o con otro tipo de discapacidad). La tarjeta se pasa por un lector, ubicado en el semáforo, que cambia su duración. Si no se realiza esa solicitud, el dispositivo funciona normalmente. Son pequeños detalles que agigantan el valor de la ciudad.



–¿Se puede adaptar el diseño de las ciudades a los niños, que raras veces son tenidos en cuenta en este aspecto?

–Bueno, hay que tener en cuenta que nuestras ciudades son latinoamericanas, Curitiba no es un país nórdico. Es Brasil. Tenemos todos los problemas y las carencias de ser latinoamericanos. Pero es una ciudad que va intentando resolver distintos aspectos que pueden ser un problema en las ciudades –como el transporte, la seguridad, el medioambiente– por medio de ideas creativas y no de las tradicionales. Curitiba es pionera en la clasificación de los desperdicios y en el reciclado de la basura. Desde los años '80 se tiene un proyecto de reciclado. Es distinto hablar de una innovación en cuanto a ciudades europeas, que en las nuestras.



–Deberíamos tener soluciones creativas con poca plata.

–Y se puede lograr. En Curitiba hay un área de la ciudad que es muy pobre, no recibe los servicios de limpieza, no van a retirar la basura como en otros sitios. Allí existe un programa que se llama "Cambio verde", donde las personas cambian las basuras reciclables por alimentos.



–Es una idea para imitar

–Se podría tratar, ya que es un proyecto comprobado y exitoso. Por mes, 7.000 personas participan. Ellos traen todos los residuos de la parte pobre. Así se mejora la calidad de vida. Otro emprendimiento para mejorar el ambiente, fue el de cambiar los buses tradicionales por buses eléctricos y otros que funcionan con biocombustible.



–¿Qué haría falta para que en nuestras ciudades se tome este tipo de decisiones, voluntad política, por ejemplo?

–Es interesante cambiar la mirada de sólo poner las expectativas en la política para generar soluciones. Los ciudadanos tienen que tener una proactividad, la academia y el gobierno tienen que aportar lo suyo. Cada uno tiene su parcela de responsabilidad en esto.



–Actualmente está en boga hablar de innovación desde la sociedad, ¿se trata de esto?

–La verdad es que se trata de cosas que acontecen, pero sin la intervención del gobierno, grupos de personas que tienen un área de la ciudad para mejorar. Por ejemplo, un grupo de cicloactivistas recuperó una plaza, un sector de la capital que estaba degradado. Frente a esto, el gobierno tiene dos caminos: no permitirlo o apoyar la iniciativa. En Curitiba, el gobierno apoya esto. Muchas veces, acepta estas acciones y las transforma en políticas públicas.



–¿Esto se podría aplicar en cualquier ciudad?

–Las ideas son propias del lugar en donde se generan, pero la manera de mirar sí es posible. Es posible aprender con la experiencia de otras ciudades. Nosotros podemos aprender con Mendoza, ustedes con Curitiba, o podemos aprender con las vivencias de San Pablo o Helsinski. Los problemas son los mismos. Las personas son distintas, lo que hay que aprender es a solucionar los problemas de manera creativa.



–¿Las sociedades que pueden aplicar la creatividad para superar de alguna manera sus problemas, se adaptan más fácil a los cambios?

–Te doy el ejemplo el Estado de Paraná –del que Curitiba es la capital– cambió su matriz productiva de agrícola a manufacturera. De hecho hay muchas fábricas de autos Volkswagen, Volvo, Renault, Audi, entre otras. Sin embargo, actualmente está cambiando para una industria de servicios y una economía creativa. La ciudad tiene que estar preparada para ese cambio.



–¿Qué es lo que se debería poner en práctica?

–Básicamente, un cambio de cabeza, de miradas, de ideas. Por ejemplo, Brasil no es un país que explote lo suficiente el turismo. No se fortaleció esta industria porque durante mucho tiempo, basó su economía en los comodities. Entonces se ganaba mucha más plata con la venta de hierro, de soja, que con el turismo. Ahora se ha comenzado a explotar más la veta turística. En este sentido, Curitiba no tenía tanto atractivo, las personas pasaban por allí para ir a Foz Iguazú. El desafío era hacer que las personas se quedaran uno, dos o tres días en la ciudad, que no tiene playas, ni montañas, nada de bellezas naturales.



–¿Cómo lo hicieron entonces?

–Se comenzaron a construir cosas. Construir la experiencia de las personas. Un ejemplo: tiene una gran Ópera, se llama Ópera de Arame.