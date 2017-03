Trucos para combatir la resaca

La resaca es la gran protagonista de los domingos. Tras una noche de fiesta, muchos se levantan al día siguiente con este molesto acompañante. Según un estudio, un 78 por ciento de los adultos experimenta algún tipo de resaca después de una noche de copas.



Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir la resaca? Desde luego, la más eficaz de todas es no beber o hacerlo con moderación y ser conscientes del riesgo que implica pasarse con las copas, según informa 'CNN'.



Sin embargo, cuando este consejo se salta existen algunos trucos que pueden ayudar a sentirnos mejor. Para empezar hay que tratar de recuperar los niveles de vitaminas A, B, zinc y potasio con la ingesta de alimentos como huevos, carne, pescado, naranjas y vegetales de color amarillo. También las nueces, los porotos o la palta son una fuente de potasio.



Además, en estos casos es muy importante la hidratación por lo que si nos levantamos con resaca lo mejor es beber una gran cantidad de agua. En cambio, lo que no debes hacer es beber un vaso de licor o cerveza, pues es un falso mito y no ayuda a superar la resaca.