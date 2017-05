¿Tenés tu lista de control?

Siempre justo antes del despegue los pilotos utilizan una lista de control (ckecklist en inglés) para chequear el instrumental del avión y tener la seguridad de que todo funcione bien. En nuestra vida diaria, haríamos bien en seguir un orden o una rutina, tal como hacen los pilotos.De este modo, evitaríamos gastar "energía mental" que podríamos aplicar para hacer otra cosa más productiva.El orden activa la creatividad. Ser ordenados nos facilita mucho las tareas y nos permite ahorrar tiempo para dedicarlo a nuestra vocación. A mucha gente no le gusta la rutina y trata de escapar de ella, pero es muy necesaria porque nos brinda la posibilidad de usar nuestra mente para crear y ocuparnos de todo aquello que es verdaderamente importante.¿Qué significa crear? Imaginar nuevos escenarios. La falta de creatividad nos puede conducir al aburrimiento. Si no, basta con mirar a los niños. Cuando no tienen nada nuevo para hacer, ¡se aburren!También usan la lista de control los militares, los exploradores, los cirujanos, los científicos, los médicos y los rescatistas. Aun así, la mayoría de las personas se resisten a incorporarla a su vida diaria.Llevar un registro de las cosas que tenemos que hacer, y de las que vamos completando, nos ayuda a ser eficientes en nuestro trabajo, en cualquier área que nos desempeñemos.¿Por qué razón entonces nos negamos a utilizarla? Hay básicamente dos motivos principales:• Por creer que nos robará creatividad. En Latinoamérica este es un gran mito. Muchos piensan que las listas de control limitarán su creatividad porque los obligarán a poner orden. A los argentinos, especialmente, nos cuesta mucho ordenarnos y nos resistimos al orden. Esta idea es totalmente equivocada.Chequear nuestras actividades cada día nos deja funcionar en "piloto automático". Es decir, como ya mencionamos, reservar energía para actividades creativas que requieran nuestra atención completa. Tal vez esto explica por qué cuando nos relajamos (nos bañamos, trabajamos en el jardín) surgen ideas brillantes en nuestra mente.• Por creer que orden es sinónimo de obsesión. Aquí es necesario aclarar que aquel que es obsesivo no funciona en piloto automático. ¡Todo lo contrario! Se concentra en lo que hace, presta atención. Es decir que gasta energía en pensar todo lo que hace y termina cansado porque nunca se relaja.Alguien obsesivo no es capaz de crear porque emplea la totalidad de su fuerza psíquica en analizar y actuar.Conozco gente a la que le molesta que en su trabajo la obliguen a llevar una lista de control. La razón para ello es que asocian orden con control y sienten que tener que hacer eso les quita libertad. En el fondo, adoptan una actitud "adolescente" y quieren transgredir (inconscientemente) la imposición. Los adolescentes consideran las tareas que tienen que llevar a cabo como un castigo y, en consecuencia, se rebelan.Otros ven la rutina, la repetición mecánica diaria, como una pérdida de tiempo. Pero si observamos a los profesionales del deporte, por ejemplo, notaremos que entrenan todos los días durante una o varias semanas, antes de un partido importante.La repetición les permite mejorar su desempeño y soltar todo su potencial. Dicen que Van Gogh pintó su famoso cuadro Los girasoles ¡seis veces! antes de darlo por terminado. No deberíamos temerle a la rutina, la repetición y el esfuerzo (la disciplina) que ello implica.Quién sabe... podríamos descubrir al genio que vive dentro de nosotros.