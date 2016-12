Tenemos un órgano digestivo más

J. Calvin Coffey, profesor de cirugía en la Universidad de Limerick, en Irlanda, ha iniciado un nuevo campo dentro de la medicina después de reclasificar el mesenterio, un órgano del sistema digestivo. El estudio del cirujano fue publicado en la revista médica 'The Lancet'.

Mesenterio



Durante cientos de años, el mesenterio, un repliegue que conecta el intestino con el abdomen, fue considerado como una estructura fragmentada, compuesta de múltiples partes. Sin embargo, la investigación realizada por Coffey lo presenta como una estructura continua y completa.



"En el documento, que ha sido revisado por pares y evaluado, exponemos un órgano en el cuerpo que no ha sido reconocido como tal hasta la fecha", afirmó el profesor frente a Medical Xpress.



El hallazgo, según Coffey, "es relevante mundialmente, ya que nos afecta a todos. Hasta ahora no existía el campo de la ciencia 'mesentérica'. Ahora ya hemos establecido su anatomía y estructura.



El siguiente paso es determinar su función. Si entendemos su función podremos reconocer anomalías en su funcionamiento y prevenir enfermedades. Al juntar todo esto, tenemos todas las bases para crear un nuevo campo científico".



Una mejor comprensión de este órgano podrían conducir a cirugías menos invasivas, menos complicaciones, recuperaciones más rápidas de los pacientes y una reducción de los costos en general.



Los estudiantes de medicina de todo el mundo ya han empezado a estudiar el mesenterio con las características descubiertas por Coffey, pues su investigación impulsó cambios en uno de los libros de medicina más utilizados en el mundo, la Anatomía de Gray.