Tarjetas de débito y crédito: consejos para evitar estafas

A causa de una serie de estafas en países vecinos, el Ministerio de Seguridad previene sobre el uso adecuado de estas formas de pago.



En las últimas semanas, varios mendocinos sufrieron estafas al usar las tarjetas de débito y crédito mientras estaban de vacaciones en países vecinos.



En este tipo de fraudes los estafadores se las ingenian para conseguir los datos, tanto del dueño como de la tarjeta, a través de un pequeño dispositivo que permite copiar información de la banda magnética y con ello "fabricar" otra similar.



Las potenciales víctimas constatan que han sufrido esta estafa al recibir el resumen mensual de su tarjeta en el que, por ejemplo, hay compras que ellos nunca realizaron, comercios a los que no han concurrido y fechas inexactas.



Por este motivo, especialistas del Ministerio de Seguridad brindan una serie de medidas para no caer en estafas de este tipo:



– Nunca entregue sus datos por correo electrónico a bancos o empresas.



– No permita ayuda de persona desconocida en alguna transacción.



– No facilite la clave personal a otros sujetos desconocidos.



– Intente de no perder sus tarjetas de débito o crédito.



– No utilice el teléfono de extraños para realizar la denuncia telefónica (en caso de no recuperar las tarjetas en los cajeros).



– No realice transacciones con personas extrañas a su lado.