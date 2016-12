La oferta ganadora fue de 275 mil euros. Se trata de una lata con esa etiqueta, firmada por el artista italiano, con la leyenda "conservada al natural en mayo 1961", aunque no se sabe si la caja contiene realmente lo declarado.



Una lata con la etiqueta "Mierda de artista" del italiano Piero Manzoni (1933-1962), se subastó anoche por 275 mil euros, en la casa de remates Il Ponte de Milán.



Con una base de 80 mil euros, el ejemplar número 69 -de las 90 que firmó el artista-.



La obra cumbre de Manzoni "fue firmar 90 latas de metal, de 5 centímetros de alto y un diámetro de 6,5 cm y 30 gramos de peso, con la etiqueta "Mierda de artista. Conservada al natural en mayo 1961", en cuatro idiomas: Italiano, alemán, francés e inglés.



No se sabe si las cajas contienen realmente lo declarado, pero obviamente no es esto lo que mas cuenta, asegura el portal del diario español ABC.



Manzoni con su provocación también llegó a firmar su zapato derecho y lo declaró obra de arte y selló con la huella del pulgar algunos huevos duros durante la performance: "La Consumición del arte dinámica del público devorar el arte", entre otras.



El italiano, con su provocación tuvo la visión de lo que supondrí­a el consumismo en el mercado del arte; el tiempo ha dado la razón: en la sociedad de consumo todo puede pasar por arte y ser vendido.



Manzoni nació el 13 de julio de 1933 en Soncino (cerca Cremona, en el centro de la Llanura Padana). Creció en Milán; en 1956 debutó en la "Fiera Mercato" del Castello Sforzesco de Soncino. y al año siguiente participó a la exposición "Movimento arte nucleare", en la Galleria San Fedele de Milán; pintó siluetas antropomorfas y cuadros con huellas de objetos. Además realizó los primeros Achromes (grandes superficies blancas embebidas de cola y arcilla blanca empleada por la producción de la cerámica), entre otras.



El 6 de febrero de 1963, Manzoni murió de repente por infarto en Milán, en su taller.