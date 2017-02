Soy un perfeccionista

Una persona puede pasar horas ensayando o practicando, como es el caso de un músico o un deportista, y aún así disfrutarlo. En cambio, otra persona puede pasar el mismo tiempo en aquello a lo que se dedica y sufrir porque busca "la perfección" del perfeccionista.¿Sos un perfeccionista? Sí es así, seguramente te costará mucho pasarla bien, aunque hagas lo que te gusta. Cuando no estamos detrás de la perfección, nos permitimos sentir placer y disfrutar de lo que hacemos, aunque cometamos errores y tengamos que volver a empezar.Por supuesto que quien la pasa bien también se exige a sí mismo, sobre todo si es un profesional, pero disfruta el suceso y el proceso simultáneamente. En otras palabras, disfruta el camino, el esfuerzo y el logro. Y además admite sus errores. El que se permite disfrutar está motivado; a diferencia del perfeccionista que suele terminar estresado. Es raro encontrar a un perfeccionista relajado y feliz.El doctor Luis Chiozza dice que en casa tenemos que instalarnos en la habitación donde no hay goteras. Esto quiere decir que deberíamos adoptar la actitud de aprovechar el bienestar y todo lo bueno que la vida nos ofrece. Mucha gente, aunque cueste creerlo, elige la incomodidad, lo complicado, cuando pueden elegir lo fácil.Para lograr salir del perfeccionismo, necesitamos ver tanto nuestros aciertos como nuestras equivocaciones. Estas últimas no con el objetivo de castigarnos, sino para corregirlas, aprender la lección y seguir adelante. Si cometo un error, eso no significa que "soy un error". Nadie es un error pero todos cometemos alguno de vez en cuando.Aquel que solo considera lo que hace bien no crece, porque aprendemos más de nuestros errores que de nuestros aciertos. Aquel que solo ve lo que hace mal no encuentra la motivación para seguir adelante, que suele provenir de los logros. Lo ideal es ser lo suficientemente maduro como para aceptar ambas cosas, sabiendo que todos somos humanos con virtudes y defectos.Ver "el vaso medio lleno" nos conduce a la satisfacción y el agradecimiento por lo que tenemos. Ver "el vaso medio vacío" nos conduce a la expansión, a ir por lo que aún nos falta.Necesitamos ambas cosas en nuestra vida:*Satisfacción ante lo logrado que nos hace ser agradecidos.*Expansión para ir detrás de lo que nos falta.¿Tenés puntos débiles? Todos los tenemos pero sabé que tus debilidades son lo que te hace fuerte.No necesitás esconder ni avergonzarte de nada. Lo importante es reconocer "nuestra sombra" y hacer las paces con ella. Quien reconoce sus debilidades se vuelve fuerte; quien las niega se vuelve débil. La verdadera fortaleza está en aceptar nuestros miedos y decidir avanzar, a pesar de ellos.Otra cosa que deberíamos tener en cuenta para salir del perfeccionismo es no perder nunca nuestro objetivo.La meta final es igual de importante que el camino a transitar para llegar a ella. Un avión sube y baja todo el tiempo durante el tiempo de vuelo. Pero eso no importa, siempre y cuando vaya en la dirección correcta para alcanzar su destino.Tus circunstancias actuales no determinan tu objetivo.El perfeccionista suele alimentar el mito de que necesita saberlo todo y tener todo bajo control, para llegar a la meta. Nada más lejos de la realidad. Aquello que ignoramos no nos incapacita para lograr algo. Mucha gente se sube a un auto y maneja sin saber todo sobre motores, y aun así llega a destino.Soltemos todo perfeccionismo y metas ilógicas. Dejemos de preocuparnos por nuestras equivocaciones y relajémonos. Así, disfrutaremos nuestro camino hacia el éxito de principio a fin.