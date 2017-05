Sigue el juego de dólar versus tasa

En los primeros seis meses del año, el precio del dólar se mantuvo dentro de valores estables y por debajo de los $16, mientras que las tasas de la Lebac sostuvieron una tendencia ascendente que supera el nivel de la inflación.



La quietud del dólar incluso despertó alarma entre algunos sectores de la economía. Sin embargo, los analistas anticipaban que durante la segunda mitad del año, el mercado de divisas se iría recalentando debido a la llegada de las elecciones y la disminución en la liquidación agroexportadora. La crisis política en Brasil de la semana pasada impactó en el mercado cambiario argentino impulsando al dólar a superar los $16 y algunos ahorristas comenzaron a preguntarse si el carry trade sigue siendo una opción atractiva.



Teniendo en cuenta esta realidad en el mercado cambiario y que el Central no baje las tasas hasta tanto no observe una tendencia descendente en la inflación, en el mercado recomiendan distintos tipos de cartera según el perfil de inversor. "Nosotros estamos cómodos recomendando, para posiciones conservadoras o moderadas, un 60% en dólares y un 40% en pesos", indicaron desde Portfolio Personal.



Por su parte, en Balanz Capital detallan que "dependiendo del perfil del inversor, recomendamos una cartera compuesta en un 60% por pesos y el 40% restante en activos dolarizados. Las tasas, recientemente modificadas por el Central hacen atractivas las inversiones en moneda local".



La apuesta del BCRA de poner más fichas al endurecimiento de la política monetaria para bajar la inflación, implica varios riesgos inmediatos.



Uno es el de ralentizar la recuperación de la actividad económica, ya que los pesos que se absorberán con pases y Lebac se restarán del crédito, inversiones productivas y demanda interna de bienes.



Otro riesgo es que la suba de las tasas en pesos potencia transitoriamente un mayor ingreso de divisas para aprovechar la diferencia frente al dólar desinflado. Esta oferta alimenta la clásica "bicicleta" financiera (o carry trade, en su acepción millennial), para obtener altos rendimientos en dólares a corto plazo.



Hay un problema macroeconómico de fondo que sigue sin resolverse tras la herencia recibida del kirchnerismo. El peso de bajar la inflación recae exclusivamente sobre el BCRA, cuyo único instrumento es el manejo de la tasa de interés. Y la meta de 17% fijada para este año (en setiembre de 2016) resulta incompatible con la política fiscal del Gobierno, cuyo único instrumento para bajar el gasto público en términos reales es la reducción de subsidios, lo cual se traduce en ajustes de tarifas con impacto sobre la inflación y el consumo masivo.



Mientras tanto, el resto del gasto primario crece por encima de la recaudación, si se excluyen los ingresos por única vez del blanqueo. Así, el déficit debe financiarse mayormente con endeudamiento externo, que deprime el tipo de cambio real. Las reformas de fondo (Ley de Responsabilidad Fiscal, estructura y funciones del Estado y reforma tributaria) tienen turno para después de las elecciones.



El Gobierno tendrá cada vez menos margen para expandir el déficit fiscal. Si el rojo de las cuentas públicas no se achica, surgirán preguntas acerca de cómo solventar el costo financiero dentro de un año y eso impactaría en el crecimiento. Al mismo tiempo, si no se crece rápidamente, el control del déficit será más complicado.



En el caso del agujero de las cuentas públicas, la administración macrista está en la curiosa situación de que "por izquierda" lo acusan de ajustar en forma salvaje, mientras que "por derecha" lo critican por ser tibio en términos de reducción del déficit.



Los beneficios de bajar el déficit abundan: una economía más competitiva, sin presiones inflacionarias y con la chance de reducir impuestos. Ahora hay que esperar que el Gobierno acierte en su plan de vuelo, para lograr un descenso del rojo fiscal con la menor cantidad de turbulencias.