Shakespeare lo entendió, los ideologistas se resisten

A veces uno cree que los brasileños nos vienen ganando en corrupción. Falso. En lo que nos vienen ganando es en sacar la mugre al sol.



Nuestros vecinos hicieron de la coima una pasión. Y la convirtieron en religión durante los tres períodos de un gobierno de izquierda.



Algo similar a lo acontecido en los tres períodos del kirchnerismo, pero lo nuestro fue nacional y popular.



Así como los creyentes de las iglesias caen en pecado de manera tupida, así también la gente de izquierda está expuesta a caer en la corrupción por la simple razón de que son seres humanos y la avaricia suele ser más fuerte que la conciencia revolucionaria.



La condición humana tiene razones que Shakespeare entendió muy bien. No así los ideologistas fanáticos.



Festival macabro

Lula encarnó un gobierno que fue la esperanza política que nos iba a redimir social y políticamente. Y lo importante es que iba a ser dentro de la democracia.



Fracasadas las dictaduras de la Unión Soviética y la de la familia real de Castro en Cuba, el Partido de los Trabajadores (PT) había llegado al poder para achicar la brecha entre ricos y pobres y para instaurar una democracia social que pintaba como ejemplo.



Toda aquella promesa está terminando en un festival de funcionarios y empresarios presos, una presidenta echada por juicio político y un país con su economía quebrada.



La contraparte es que la justicia de ese país sigue dispuesta a seguir peleando para sacar la pus del cuerpo social.



Zafados y sotas

Para que la "cometa" se convierta en sustanciosa realidad se necesitan, como en el tango, siempre dos.



Pero los brasileños son muy extrovertidos. Sus políticos prefieren las murgas y las scolas.



El resultado es que una buena parte de la clase política se lanzó en los últimos 15 años a dejarse coimear a mansalva amparados en los pliegues del Estado benefactor brasileño.



Y los que no se prendían de esa teta hacían la vista gorda porque compartían las enseñanzas morales de Néstor Kirchner, esas que suele repetir Hebe de Bonafini: "Para hacer política se necesita guita".



O mais grande

Lula ha sido, como político, un personaje fascinante.



Con algunas de sus decisiones políticas y económicas hizo ascender socialmente a millones de personas en esa enorme nación.



Millones de pobres (en Brasil todo es de a millonadas) pasaron a ser de clase media.



Pero hoy, como en un círculo vicioso, están volviendo a ser pobres por la espectacular y extendida crisis de corrupción política que carcome a Brasil y que cuya traducción es la hecatombe económica que los tiene frenados.



Algunos arrepentidos y la prensa destaparon la olla. Pero fue la Justicia la que decidió ponerse a limpiar y a desinfectar antes que la inmundicia los aplastara.



Permiso que subo

El ascenso social (educativo, laboral, ambiental) de los habitantes de un país es el logro más anhelado por quienes creen en una democracia moderna y socialmente más justa.



Lula, aquel obrero y sindicalista que llegó a presidente desde abajo luego de varios intentos fallidos, también compartía el embrujo de aquel apotegma nestorista que asegura que nada se hace sin plata

Una de las cosas que en principio diferencia a la Argentina de Brasil es que aquí los negocios turbios concretados al amparo del poder estuvieron concentrados en menos manos, por lo menos en lo que a tajada grandes se refiere.



En Brasil el choreo fue más democrático, con perdón de Platón.



Allá robaron y se dejaron coimear desde los más altos funcionarios pasando por los ministros, los legisladores, los gobernadores, los intendentes y hasta pelafustanes de cuarta. Fue desfachatado.



Hacer docencia

A ver si soy claro: aquí Lázaro y Cristóbal desviaban sólo para el matrimonio Kirchner. Eran más selectivo.



En Brasil, Odebretch y JBS les habían abierto el grifo a más postulantes de la política.



Pero, claro, Brasil es un gigante económico y demográfico, y entonces había mucho más para ofrecer.

Odebretch y JBS (al nombrarlas hablo de cientos de éstas firmas) estaban al salto por obtener licitaciones y negocios de manera non sancta.



Por eso es que hay tantos funcionarios brasileños presos.



Allá, al ser tantos los involucrados en la coima, bastó con que uno abriera la boca para que empezaran a caer como moscas otros que estaban prendidos en la rosca.



Aquel eslogan argentino de "que se vayan todos", que aquí fracasó con éxito, parece estar cumpliéndose en Brasil, donde el desfile de caídos en desgracia política es cotidiano y cada vez más ruidoso.



El juego de las diferencias

¿Sabe cuál es la diferencia entre los escándalos de Brasil y Argentina con los de otras naciones como Estados Unidos o las de Europa?



Tome nota: el sistema. Por estos lares mandan los nombres, las corporaciones. Allá, el sistema.

¿Por qué Obama no anda por los estrados judiciales dando explicaciones del manejo de sus licitaciones?



Lo digo cortito: porque en los ocho años que fue presidente de esa nación el sistema de controles funcionó de manera tan potente y cotidiana que cualquier descalabro se hubiera conocido.

Allá, el "roba, pero hace" tiene patas cortas".



Si la Justicia de Brasil no se deja intimidar y va hasta el hueso con la corrupción que tiene loca a ese república, pues entonces esa nación habrá dado un paso colosal.



Habrá consolidado el sistema.



Chorros habrá siempre porque es parte de la condición humana.



Pero será más fácil detectarlos. Y ninguna de esas bandas políticas terminará poniendo en riesgo la integridad de ese pueblo.