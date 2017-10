Selfies: ¿son una crueldad contra los animales?

La organización World Animal Protection denunció que las selfies son una forma de crueldad contra los animales silvestres y que las especies más afectadas por esa práctica son los canguros, los elefantes y los perezosos.



La ONG explicó que mediante una alianza con la agencia digital Grassriots logró hacer un análisis global de tendencias en redes sociales con respecto a la publicación de fotografías de la gente con la vida silvestre.



El análisis determinó como resultado que más del 40% de las fotos con animales silvestres muestran algún tipo de interacción considerada por la organización como crueldad, entre estas, se hallan los abrazos o sostener al animal.



Entre los resultados de la investigación se destaca que hubo un incremento del 292% en el número de selfies con animales silvestres subidas a la red social Instagram entre 2014 y junio de 2017.



World Animal Protection clasifica las fotos como selfies crueles a aquellas en las que las personas manipulan a los animales y entran en contacto físico, y como éticas a las fotos en las que los turistas no tienen contacto con las especies.



Aumento de la demanda

"La creciente demanda por fotografías crueles con animales silvestres es una preocupación seria de bienestar animal. Nuestra reciente investigación encontró que más del 20% de las especies involucradas están amenazadas de desaparecer. Más del 60% están protegidas por legislación internacional", dijo en un comunicado Cassandra Koenen, jefa de la campaña "Silvestres No Entretenimiento" de la ONG.



El estudio creó un ranking de los animales que más aparecen en este tipo de fotos, encabezado por los canguros, seguido por los elefantes, perezosos, tortugas, primates, tigres, leones, koalas, jirafas y los delfines.



Los países de más selfies con animales silvestres registrados en el estudio son Estados Unidos, seguido por Reino Unido, Australia, Canadá, Indonesia, Tailandia, Costa Rica, Panamá, India, Brasil y México.



El análisis también elaboró un escalafón de las celebridades con más seguidores en redes sociales que se han tomado fotos manipulando animales silvestres.



Esta clasificación la lidera la modelo Kim Kardashian, le sigue su hermana Khloe, el cantante Justin Bieber, el comediante Kevin Hart, el cantante Justin Timberlake, la actriz Cara Delevigne, el futbolista James Rodríguez, el rapero Whiz Khalifa, el boxeador Floyd Mayweather, la modelo Paris Hilton, entre otros.



World Animal Protection, con sede regional en Costa Rica, destacó iniciativas como la de este país centroamericano de prohibir la manipulación de animales por parte de personal no especializado en centros turísticos y centros de rescate.



Esta norma se encuentra en el reglamento de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, la cual también regula el uso de imágenes con animales silvestres en campañas publicitarias, documentales, reportajes y filmaciones.