Revelaron una pintura sobre el destino "real" de la Santa María de Colón

Una pintura que describe la "verdadera" suerte que tuvo el buque insignia la Santa María de Cristóbal Colón según los hallazgos del historiador luso-estadounidense Manuel Rosa fue presentada hoy en una universidad de EE.UU. con motivo de la celebración de Columbus Day.



El especialista, que ha cuestionado hechos históricos que involucran la vida de Cristóbal Colón, sostiene que la Santa María no se perdió accidentalmente en el mar la víspera de la Navidad de 1492, como se cree desde hace tiempo, sino que estaba abandonada en el Fuerte Navidad.



Rosa explicó hoy a Efe que el cuadro, pintado por Robert Rasche, fue desvelado en la Universidad de West Virginia, en la ciudad de Keyser, basado en los 26 años de sus investigaciones.



La pintura destaca el fuerte Navidad, el cual estaba emplazado en el norte de La Española, la isla que hoy ocupa Haití y la República Dominicana, el primer asentamiento del Nuevo Mundo, y el barco insignia de Colón.



Rosa, autor de "Colón, la historia nunca contada (2009)", ha desmentido versiones de historiadores por 500 años según las cuales la Santa María se hundió.



Señala que la nave nunca naufragó a seis millas de la costa norte de Haití "como Colón falsamente escribió".



"Este hecho por sí mismo deshace un inmenso complejo de mitos, fraude, confusión y controversia que ha rodeado durante siglos el papel y la identidad de Cristóbal Colón", expresó por su parte el profesor Bob Lamming.



El verdadero Colón, según el especialista, no era un plebeyo italiano a las órdenes de la monarquía española, sino un noble encargado por el rey portugués de dar el Nuevo Mundo a España para proteger el comercio de especias de la India para Portugal.



El historiador luso explica que el relato de Colón del hundimiento de la Santa María el 24 de diciembre de 1492 fue en un "mar calmado", hecho que cataloga de "poco probable", ya que un barco de esa magnitud no se puede hundir en aguas tranquilas.



"Reconozco que esto es un caso de David contra Goliat, porque estoy revolviendo 500 años de falsas historias, pero tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz", señala Rosa.