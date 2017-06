Reciclar supone un costo pero se puede disminuir

Reciclar supone un costo para las empresas, pero en el futuro puede ser menor. Ese producto (cualquiera sea) que se ve muchas veces en las propagandas sobre el mal accionar del consumidor que usa el producto y tira, se puede volver a utilizar.



Los grupos ecologistas conocen este dilema, saben que la tensión entre regulación y competitividad siempre va a existir. ¿Hay alternativas de consenso? hasta cierto punto. "Las empresas se oponen a pagar por lo que contaminan, ante la situación de daño ambiental siempre la respuesta va a ser un 'no' cuando no se niega el daño directamente. Pero hay que pensar alternativas", dice Soledad Sede, de Greenpeace.



"Utilizar las partes reciclables, como la pantalla del celular que representa 40% del costo de la unidad es una opción. Que el fabricante tome los insumos reutilizables de un dispositivo viejo como parte de pago de uno nuevo, es otra. La cantidad de materiales que se pueden recuperar es más del 95% en el caso de smartphones. Reciclar implica no tener que volver a comprar nuevos insumos. Hay una oportunidad económica en esto, si bien implica un cambio de paradigma, termina redundando en beneficios económicos", analizó la encargada del proyecto Basura Cero.