Prueba y error: ¿estrategia o incapacidad?

"Si me equivoco, doy un paso atrás". Esta frase puede sintetizar el espíritu del mensaje que Mauricio Macri dio en su conferencia de prensa.



Atento a la crisis política que estaban generando tanto el polémico acuerdo que el Estado firmó en junio del año pasado con el Correo Argentino, propiedad entonces de la familia Macri, y el cambio en la fórmula para ajustar las jubilaciones, el Presidente decidió cortar por lo sano con ambos temas.

Ordenó que el convenio con el Correo vuelva a "foja cero" y anuló los cambios en las jubilaciones. Lo que Macri no aclaró es si la "equivocación" habían sido las medidas en sí, la forma de comunicarlas o el no haber medido las consecuencias de una resistencia política.



Así, el Presidente se expuso a que lo que antes era percibido como un método de "prueba y error" por parte de un Gabinete todavía inexperto, ahora empiece a ser visto como una estrategia de "si pasa, pasa".



En todo caso, resultó evidente que hubo un diagnóstico sobre la necesidad de frenar de manera drástica la escalada de controversia política y, sobre todo, de retomar el control de la agenda.

A un año y dos meses de haber asumido, esta no es la primera vez que el oficialismo decide tirar el freno de mano y dar marcha atrás a alguna de sus decisiones. Una recopilación realizada por medios nacionales da cuenta de las veces que el gobierno de Mauricio Macri dio marcha atrás con sus decisiones. Veamos.



La "movilidad" del 24 de marzo

En enero de este año, el Gobierno decretó el fin de los feriados puente y, aunque determinó que algunas fechas quedarían inamovibles, todos se sorprendieron al ver que el 24 de marzo fue clasificado como "movible". Esto despertó una rebelión de gobernadores (La Pampa, Santa Cruz y Chubut) que decidieron desobedecer el decreto y declarar "no laborable" el Día de la Memoria.

Finalmente Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos, y la vicepresidenta Gabriela Michetti, admitieron el error y volvió a declararse "inamovible".



Decretazo por las ART

En su cruzada por los límites de los juicios por accidentes laborales, el presidente firmó un decreto de necesidad y urgencia en el que modificaba el régimen de ART. Esto resonó con fuerza en el Congreso ya que el Senado le había dado media sanción al proyecto; varios miembros del Parlamento reprocharon que Macri haya recurrido a un DNU en lugar de convocar a sesiones extraordinarias. Ante el factible rechazo de la oposición al decreto, el oficialismo cambió su postura y llevó el proyecto a la Cámara de Diputados.



Aranguren y la suba de tarifas

En 2016, el ministro de Energía Juan José Aranguren quedó en el ojo de la tormenta luego de anunciar un abultado incremento en las tarifas de gas y luz. El ministro de Energía defendió su medida ante una enardecida Cámara de Diputados que le recriminaba no haber convocado a audiencias públicas para debatir el incremento. La Corte Suprema le dio su primer gran revés al Gobierno y le ordenó retrotraer los cuadros tarifarios además de dictaminar la obligación de las audiencias.



La soberanía de Malvinas

Mauricio Macri se encontraba en la Asamblea de las Naciones Unidas y circularon varios rumores de una supuesta reunión con Theresa May, primera ministra británica. Ante la consulta de los medios, el presidente afirmó que se habían cruzado y que la premier del Reino Unido había aceptado dialogar acerca de la soberanía sobre las islas Malvinas. Rápidamente desde Londres desmintieron esta versión y la canciller argentina Susana Malcorra tuvo que salir a aclarar que simplemente había sido un diálogo informal y que no se había mencionado a la soberanía.

Festejos 9 de Julio

Se cumplían 200 años de la Independencia y el presidente encabezó el acto central en la Casa Histórica de Tucumán; sin embargo, la polémica se generó el 10 de julio cuando Macri tuiteó que se encontraba muy cansado como para asistir al desfile de bandas militares. El mundo de las redes sociales estalló ante este mensaje y las críticas no tardaron en llegar. A último momento cambió de opinión y acudió al cierre de los festejos del Bicentenario acompañado de su jefe de Gabinete, Marcos Peña.



Aerolíneas Argentinas

En su época de Jefe de Gobierno, Macri criticaba la estatización de Aerolíneas Argentinas. Tanto fue así que durante una entrevista aseguró que si fuera por él, había que privatizarla. Sin embargo, todo cambia y Macri supo pisar el freno. Cuando Horacio Rodríguez Larreta consiguió la jefatura de la Ciudad, Macri tomó el micrófono y dio un discurso cambiando su postura: prometió continuar con Aerolíneas Argentinas en manos del Estado si resultaba electo presidente. "Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal, pero bien administrada", cambió Macri.