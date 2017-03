Por qué la economía todavía no entusiasma

La semana deja una primera conclusión, algo que todo el mundo sabe. Los números que salieron sobre inflación y pobreza son efecto de un año, el 2016, que fue particularmente duro para la Argentina, pero sobre todo para los lugares más vulnerables. ¿Recuerda no? Pasó hace unos meses nomás. Tuvimos contracción económica, una inflación alta y pérdida de empleo en algunos sectores. Los números que saltan hoy reflejan aquella recesión. Por lo cual, todavía no tenemos el impacto, que debería ser positivo, de la gradual recuperación de la actividad económica que se vio a fines del año pasado y que estimo va a continuar en 2017. Los índices de la UCA son una buena foto de lo duro que fue la recesión y la transición del año pasado. Hay que esperar para ver si la recuperación revierte parte de este deterioro.



En cuanto a la pobreza, los datos están mostrando la gravedad de la situación y nos están llamando la atención en dos frentes. Primero, la urgencia implica que tenés que hacer algo ahora para contenerla, mejorarla y compensar las distribuciones negativas o regresivas del ingreso que es propia de esta transición. Aparte, hay que pensar cómo hacer para sacar a toda esta gente de la pobreza, porque son 13 millones de personas a las que hay que brindarle educación, creación de empleo y mejores condiciones de vida. Es una tarea de 10, 15 o 20 años. Son dos cosas y ese es el balance que representa un desafío para este o cualquier gobierno.



Hoy la prioridad número uno política y socioeconómica es crecer, por la pobreza y el problema del empleo. Argentina puede crecer inmediatamente en base a dos o tres pilares: la inversión pública; el campo, que se recuperó; y fundamentalmente el consumo. El Gobierno está tratando de encontrar diferentes puertas para levantar el consumo. Porque es un factor que distribuye parte de la riqueza, genera un poco esa reversión de ese año tan duro que tuvimos el año pasado. Ahora, ¿cómo levantar el consumo? Es difícil. Hay que dar aumentos y recuperación del salario real, saber cómo redistribuir el ingreso, por ejemplo, morigerando ajustes tarifarios. Si se quiere crecer, hay que pensar cómo priorizar el dinamismo del consumo, por lo menos en lo que resta del año.



En materia económica, como en el negocio de fútbol, las cosas suelen ser más complejas de dar vuelta que en la política. Si el Presidente no quiso aplicar una solución de shock a la gravísima herencia recibida apenas asumió, muy difícil intentar ahora un golpe de timón. Está jugado a que las arengas de optimismo de su ministro Dujovne se cumplan, y que la reactivación se sienta lo más posible cerca de las elecciones.



A esto se suma que en la semana que pasó hubo un salto en la inflación, cuyo descenso hasta ahora era uno de los logros más visibles de la administración Macri, cuestión que debilitará las posturas de la Casa Rosada. Tampoco ayuda la actualización del índice de pobreza del tercer trimestre de 2016, que al llegar a 32,9%, no hace más que remarcar el difícil contexto que tuvo que enfrentar el Gobierno tras las correcciones que introdujo en el inicio de su gestión. La economía otra vez le subió la vara a Macri.



"La incipiente recuperación todavía no se siente en la calle porque aún es muy parcial y todavía no llegó a sectores que son muy icónicos y representativos del consumo cotidiano", dijo Guillermo Oliveto, especialista en consumo y director de la consultora W.

Daniel Heymann, economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires, explica un fenómeno interesante durante el Congreso Económico Argentino. En las memorias quedan más marcados los inicios de una recesión que los de una recuperación. Por ejemplo si se indaga a qué se asocia la recesión de 2014 o de 2009 enseguida los expertos responderán a la devaluación de Kicillof o la caída de Lehman Brothers. "¿Pero cuál es el evento que marcó la recuperación luego de esas caídas?", dice Heymann: "En estos momentos hay un proceso de recuperación suave. Los datos del cuarto trimestre fueron buenos pero aún no veo un patrón de crecimiento distinto al que se viene dando desde 2011".

El Instituto Internacional de Finanzas analizó la realidad macroeconómica del país y señaló tres de los principales riesgos que hoy tiene: una apreciación del tipo de cambio real más allá de lo esperado junto con la posibilidad de un shock externo y la de un aumento de tensiones sociales si la economía no arranca.

"Los grandes desafíos permanecen", afirmó la entidad.