Operación "Puente de Londres", el plan secreto para cuando muera Isabel II

"Puente de Londres" es el nombre del plan de actuación que el Reino Unido pondrá en marcha el día que muera la reina Isabel II, jefa de Estado, según detalles de los preparativos que publicó este jueves el periódico británico "The Guardian".Bajo el titular de "Operación Puente de Londres. El plan secreto para los días posteriores a la muerte de la Reina", el diario afirmó que la respuesta del país a la muerte de la reina, de 90 años, será "monumental" en comparación a la de Diana de Gales, fallecida en París en 1997.En virtud de la operación "Puente de Londres", el secretario privado de la reina, Christopher Geidt, será el primer funcionario que estará a cargo de atender la primera reacción a la noticia de la muerte, según el autor del texto, Sam Knight, quien confirmó a la agencia EFE que su artículo está "basado en hechos".Así, agrega el diario, Geidt se pondrá en contacto con el jefe de Gobierno de turno -actualmente la primera ministra, Theresa May,- a la que se despertará si la muerte se produjera de madrugada, mientras que los funcionarios serán informados, a través de una línea interna segura, con el siguiente mensaje: "el Puente de Londres ha caído".Desde el llamado Centro de Respuesta Global del Ministerio de Exteriores, ubicado en un lugar secreto de Londres, la noticia será comunicada a los quince Gobiernos de los países de los que Isabel II es jefa de Estado, así como a otros países de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth), indica el diario.Se espera que la población recibirá rápido la información, que se hará en forma de flash informativo a la agencia británica "Press Association" y al resto de los medios en forma simultánea, según el artículo que publica "The Guardian", y recuerda que cuando el rey Jorge VI -padre de Isabel II- murió a las 07.30 de la mañana del 6 de febrero de 1952, la BBC lo comunicó casi cuatro horas después.Al mismo tiempo, un lacayo vestido de luto saldrá del palacio de Buckingham para colocar en la puerta de rejas de la residencia real una nota oficial que informe del fallecimiento de la soberana.Según "Puente de Londres", los presentadores de los informativos vestirán de luto y se suspenderán los programas, ya que se fusionarán las cadenas para dar detalles de la noticia.También hay planes en caso de que Isabel II, que en abril cumplirá 91 años y goza aparentemente de muy buena salud, muera en el castillo escocés de Balmoral o en el extranjero.Además de que el Parlamento será convocado especialmente, habrá varios días de luto y el príncipe Carlos, heredero de la corona británica, será proclamado Rey al día siguiente de la muerte de Isabel II a las 11 de la mañana, hora local.