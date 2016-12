Nuevos vientos para los países emergentes

Pese a que Argentina nos ofrece a diario vértigo y noticias que mueven los precios como pocos mercados en el mundo, los años de aislacionismo y de fronteras cerradas nos mantuvieron al margen de los mercados internacionales. Sin embargo el mercado financiero se abrió en el último tiempo, eliminando el cepo y con el Gobierno nacional saliendo a financiarse nuevamente a los mercados internacionales mediante colocaciones de deuda. Esto hizo que nuevamente estemos pendiente de lo que pasa en el mundo, y esta semana tuvimos uno de los eventos más observados en el mundo financiero: la reunión de comité de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).



Para simplificar las cosas, la Fed vendría a ser el Banco Central de Estados Unidos, y en éstas reuniones determina principalmente dos temas que los analistas seguimos de cerca: la tasa de interés de corto plazo, y emite un reporte sobre lo que espera a futuro. La tasa de interés en Estados Unidos se ubicó post crisis sub-prime y bancaria del 2008 en un rango entre 0% y 0,25%, hasta que vimos el primer aumento de 0,25 puntos porcentuales en diciembre del año pasado. Esta semana vimos el segundo aumento, también de 0,25 puntos porcentuales, llevando la tasa a un rango entre 0,5% y 0,75%. Lo primero que puede llamar la atención es como una suba que para Argentina puede parecer menor, puede tener tanto impacto. La realidad es que la tasa norteamericana es la tasa de referencia para todo el mundo, con lo cual una suba impacta en la tasa a la que se financia todo el resto de los países, de las empresas, y de los mortales. Por ello, y en particular en el caso de Argentina que ya proyectaba ir al mercado internacional a seguir financiando su descalabro fiscal, esta medida tiene un fuerte impacto en sus números.



Al margen de esto, esta suba de tasa era más que esperada por los analistas. Los números indicaban que la expectativa de que este movimiento se diera era del orden del 100%, sí a veces los economistas acertamos. Pero lo más interesante para el mercado en general era observar las declaraciones de la presidente de la Fed, Janet Yellen, y las minutas de la reunión que son de carácter público. Y aquí se vieron dos sorpresas. Por un lado el mercado esperaba que para 2017 la Fed estuviera pensando en dos subas más de tasa en el año, pero en el documento se ve que la expectativa aumentó a tres posibles subas. Nuevamente algo que puede parecer trivial, pero que afecta incluso la valuación de todos los activos del mundo.



Otro de los temas interesantes es que pese a que Yellen advirtió que no quería dar consejos al nuevo presidente, ni al Congreso, en realidad sí lo hizo. Esto cuando declaró que en este momento no observa necesidad de un empujón fiscal sobre la economía mediante aumento del gasto, ni baja de impuestos. Esto llevó a que muchos analistas adviertan que si finalmente Trump decide aumentar el gasto o bajar impuestos con fuerza como prometió, la Fed pueda verse forzada a subir aún más la tasa de interés, y a mayor ritmo para contrarrestar las presiones inflacionarias (¿esta dinámica les recuerda a algún otro país?).



Otros efectos que debemos esperar a futuro, dada esta nueva perspectiva de política monetaria, es por un lado que el dólar se siga fortaleciendo no sólo contra el resto de las monedas emergentes, sino también contras las monedas de países desarrollados. Esto se debe a que zonas como la Unión Europea aún se encuentran embarcadas en procesos de expansión monetaria, a contra mano de Estados Unidos.



También podemos esperar que el ciclo de súper precio de los commodities no vuelva, ya que existe una marcada relación inversa entre tasa de interés y precios. En síntesis se vienen años más duros para los emergentes, que vivieron quizás el mejor ciclo de su historia en los últimos años de la mano del expansionismo monetario de la Fed, pero que ahora deberán ver el proceso inverso del vivido en los últimos años.



En este sentido esperamos que el mismo se dé con gradualismo, por lo que aquellos países que logren adaptarse al mismo no deberían sufrir grandes consecuencias. Para Argentina será clave lograr darle sustentabilidad al sector público atacando la madre de todos los problemas: el déficit fiscal.



En términos de inversión, y pese a que las subas de tasa siempre son identificadas a priori con baja en el precio de la renta variable, la realidad es que lo importante es ver el driver detrás de la suba de tasa.



Si la suba de tasa es por una economía que mejora, y un empleo que crece (como parece ser este caso), generalmente el efecto expansión económica tiende a más que compensar el efecto suba de tasas. Por lo que no deberíamos esperar un desplome de los precios por estas medidas.