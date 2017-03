Misterioso desdén de los que andan en dos ruedas

No hay que hacer mucho esfuerzo para imaginarse al finado Víctor Fayad esbozando una sonrisa socarrona desde el más allá.



Hace 7 años tuvo lugar una de las pocas batallas que le tocó perder a Fayad cuando ya era intendente "vitalicio" de la Ciudad de Mendoza. Pero ahora la taba se ha dado vuelta a su favor.



Hablamos de aquella durísima disputa que libró en 2010 con los motoqueros que se negaban a colocarse en sus cascos el número de patente de sus rodados.



La medida era parte del accionar contra los motochorros, que habían tomado a la Ciudad como ámbito privilegiado para sus choreos sobre ruedas, sobre todo en la zona bancaria.



No toquen a mi...

Por aquel entonces los motoqueros se sintieron afectados en su honor, hicieron piquetes por toda la Ciudad y se plantaron frente a la casa particular del intendente, no la Municipalidad, donde concretaron sonoros escraches.



El Viti ya había sufrido un escandaloso escrache en la Peatonal durante la época del "Que se vayan todos", en 2002.



Allí también fue víctima su madre, con la que Fayad se encontraba en una confitería. Ese hecho lo marcó a fuego.



Entonces la decisión de Fayad de fijar la patente sobre los cascos se fue diluyendo hasta quedar trunca.

Punto para los de las motos.



Los violentados motoqueros adujeron que en Mendoza el problema de los motochorros no era candente (algo que desmentía cualquier estadística) y que ellos no iban a arruinar sus costosos cascos con el número de una patente.



Ponete un chalequito

Ahora ya no hay vuelta atrás. Esta vez se trata de una norma nacional que la Provincia deberá adaptar en no más de seis meses.



La obligación no sólo alcanza al conductor de la moto, sino también al acompañante, que deberá llevar un chaleco refractante donde también sea visible el dominio del rodado. Un quemo.



Punto post mórtem para el Turco Fayad.



Seres especiales

¿Qué pasa con buena parte de la gente que anda en dos ruedas por la Ciudad?



Hablo de ciclistas, motociclistas, skaters, patinadores, y esos otros que se largan desde el Oeste en patinetas por las avenidas hacia el centro de la Ciudad en una actitud suicida que debería ser estudiada en el Conicet.



¿Qué bicho les ha picado a la mayoría de ellos que no quieren cumplir leyes ni ser tratados por la autoridad legalmente constituida como cualquier hijo de vecino?



¿Se habrán recibido con honores de rebeldes way y nosotros no nos hemos enterado?



El señorito skater

Ahí tiene usted, sin ir más lejos, a los skaters.



Han dañado sin asco algunos de las principales paseos de la Ciudad, como la hermosa Plaza España, pero sin embargo andan pintando consignas con exigencias del tipo "¡Queremos el Skate Park Ya".



Con sus rulemanes y sus golpeteos de bárbaros, los skaters se lanzan contra mayólicas, cerámicos, canteros, escalones y fuentes de los paseos.



Y ¡guay! que uno los mire con cara de "macho, hermano mío, que estás haciendo con ese carromato y esas ruedas en esta plaza".



"¿No ves que estás trizando el piso que pagamos entre todos?"



Recibirá seguramente como respuesta frases poéticas tales como "¿qué te pasa, viejo pelotudo, no ves que no tenemos dónde practicar?"



Devuelvan la plaza

Los skaters están nerviosos porque han comenzado las obras de refacción en otro de los sitios que ellos habían dejado peor que Mosul tras la reconquista: la plaza San Martín.



Allí sobre las tapias que cierran todo el perímetro para permitir los trabajos y, como en una especie de Mayo Francés, crecen las leyendas exigiendo el skate park, pero "Ya", ¿me entendés?



Como si nos dijeran: "No es posible que el grueso de la población tenga la plaza San Martín refaccionada y nosotros sigamos esperando nuestra pista. Los skaters somos derechos y humanos".



Saquemos cuentas

Ya fuera de chiste (que es como se dicen algunas verdades), digamos que en una cosa tienen parte de razón.



La Comuna les ha prometido más de vez un playón especial para los skaters y aún no cumple.



Pero también los skaters deben entender que entre privilegiar una obra que beneficie a 10.000 personas y otra que deje contenta a 8 no hay mucho que pensar.



No es que esos 8 no tengan derechos. No se trata de ignorar el fenómeno del skate en las ciudades. Y no es un ataque a las minorías o a las tribus urbanas, que son una realidad en el mundo entero.



Es simplemente aceptar que a la hora de atender al bien común hay prioridades, lo cual no quiere decir que los skaters no deban tener su playón.



También se trata de que los skaters no esperen todo del Estado. ¿Se han organizado para conseguir fondos, han buscado patrocinadores privados?



Patisuicidas

Pero hay más.



¿Ha visto usted, lector, la temeridad y la soberbia que exhiben los que se largan en patinetas por las avenidas que bajan desde el Oeste hacia el centro de la Ciudad?



Mírelos. Ellos van por Emilio Civit hacia abajo haciéndonos saber que el mundo es de ellos y que les abramos cancha.



Zigzaguean entre los autos y los micros, se bambolean de lado a lado en medio de los bocinazos, flexionan las rodillas y cruzan los semáforos en rojo.



En los autos la gente se agarra la cabeza, otros detienen la respiración, y no falta el puteador que les dice de todo.



"Hijo, por favor, tené cuidado, es peligroso lo que estás haciendo", le dijo una señora mayor desde un auto a uno de ellos, en Emilio Civit casi Paso de los Andes, ante mi vista.



Por toda respuesta la dama recibió una mirada sarcástica y un fuck you sintetizado en un dedo levantado que duró más de media cuadra.



Jamás vi a un policía llamarles la atención a estos filosuicidas.



Unos y otros

No quiero despedirme sin dejar unos renglones para los ciclistas.



La mayoría de los nuestros ignora de manera escandalosa los semáforos, se adelanta a los autos por la derecha, o serpentea entre rodados de gran porte con serios riesgos para sus humanidades.



No quiero ser injusto. Los hay responsables y cumplidores de la ley. Pero por lo general se trata de turistas franceses, holandeses o yanquis que andan conociendo la Ciudad en dos ruedas.