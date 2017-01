"Maradó", la Marilyn, los Beatles y el Libertador

El esperpéntico presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha prohibido que se hable mal del finado líder de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez.



¿Se imaginan si fuera mandamás de Mendoza y viera los afiches que la Secretaría de Cultura lanzó en coincidencia con los 200 años del Cruce de los Andes, que dirigió el general José de San Martín?

En ese hipotético caso, seguro que Maduro pediría una corte marcial con la sugerencia de fusilar en la plaza homónima, es decir, la San Martín, al secretario de Cultura, Diego Gareca, ideólogo de la movida.



Los trabajos divinos

Como usted habrá visto y leído, los afiches aludidos muestran a un San Martín vinculado al mundo pop y a cierta cultura de los años '60.



Pero también lo exhiben como si fuera un remedo de Diego Maradona en el famoso momento de "la mano de Dios" contra los ingleses, con la diferencia de que en este caso es la espada del Libertador la que hace el trabajo "divino".



El Padre de la Patria aparece, asimismo, suplantando a Marilyn Monroe en un homenaje a la famosa pintura de Andy Warhol.



Y en otro afiche lo vemos cruzando la senda peatonal de la mítica Abbey Road de Londres, como en la tapa de aquel maravilloso disco de los Beatles, de 1969.



No falta tampoco la alusión a un San Martín más rapero e informal. Es aquella en la que se lo ve vestido de militar, pero con una gorra con la visera para atrás, como si fuera un "guachi" más.



¡Apunten, fuego!

El acusado Diego Gareca, como decía aquella letra de rock, no es gente fina, pero tampoco, lo peor.

Se animó, quizás con una impronta algo atolondrada, a hacer algo distinto.



Y le salió bastante chingado, pero ¿por qué no rescatarle la decisión de probar con algo diferente?

Algunos de ustedes me podrán decir: "Pero es un funcionario, Jesús".



Y yo le podré contestar, mirémoslo de esta manera: no es que Gareca deteste a San Martín y haya querido denigrarlo.



Este escriba entiende que quiso hacerle un homenaje distinto a Don José y le pareció que con estos afiches podía acercar lo sanmartiniano a más gente.



Por estas horas hay gente bien que escribe a los medios pidiendo la renuncia del funcionario.



O de intelectuales que se han quemado las pestañas estudiando al prócer y que tienen cierto derecho a cuestionar que el funcionario aludido haya "descontextualizado" la evocación del héroe.



O asegurar que lo que se ha hecho "es banalizar con demagogia" al prócer mezclándolo con la cochina cultura del espectáculo.



¿Y usted con qué cuenta?

Hay que entender al personaje. Hablo de Gareca, no de San Martín.



El funcionario en cuestión no es un exquisito de la cultura. No es Alberto Manguel, no es Rodolfo Terragno.



No tiene títulos profesionales rumbosos. Sólo una tecnicatura. No es magister de ninguna universidad extranjera. Y tampoco es un experto en San Martín.



Es un político que se ha ido armando de a poco y que, a su manera, viene tratando de hacer política en el área cultural. Y esa gente se equivoca. Y aprende del error.



Los grandes talentos que llegan a la función pública sin haberse embarrado políticamente no se permiten equivocarse y les cuesta mucho armar equipos.



Por lo general, la gente de gran cultura, los que están llenos de merecidos antecedentes, no suelen ser buenos funcionarios.



De la misma manera que los ejecutivos o los empresarios exitosos no son garantía de ser buenos políticos.



El hombrito me puede

En el curriculum oficial del susodicho Gareca puede leerse que es "técnico superior en psicología con orientación en grupos, instituciones y comunidad", y que ha sido director de Cultura y Patrimonio en la comuna de Godoy Cruz.



También dice que fue "educador popular" en barrios del oeste, creador de la biblioteca León Gieco y –esto me mata– que ha tenido formación en el Centro Cultural El Hombrito.



En el epígrafe que acompaña la foto del funcionario en la página oficial no dice Dr. ni Ing. ni Arq, ni Prof. ni Lic.



Dice simplemente Dn. Es decir Don, que es como decir Señor.



Un alegatito

Lo concreto es que es el mocito Gareca removió el avispero y abrió debates, que siempre son necesarios.



Yo entiendo que esto de los afiches fue una idea a la que le faltó una concreción más afiatada y artística.



A algunas de las muestras se les nota que las sacaron del horno crudas, como la de Abbey Road.

Otras son conceptualmente confusas como la de "la mano de Dios".



Pareciera que no hay nada más alejado del espíritu sanmartiniano que los afanes geniales, pero repentistas de Maradona.



El Diego futbolista es un soberbio individualista. San Martín es un organizador, un planificador, un líder de equipos.



Con esa viveza criolla tan cercana a la ilegalidad, Diego Maradona declaró luego del partido con Inglaterra, en el Mundial de 1986, que el primer tanto lo había marcado "un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios".



Y así quedó inmortalizado ese gol polémico. Decididamente San Martín no hubiera usado el sable para hacer pasar gato por liebre.



No obstante, joder hombre, lo de Gareca es una interpretación.



Lo que ha querido decir, entiendo, es que la altura icónica y simbólica de San Martín tiene la impronta de personajes como Maradona, los Beatles, el Che o Andy Warhol. Es decir de los que dejaron marca.

Por lo tanto, bajen al chabón del patíbulo, che.

Ego te absolvo.