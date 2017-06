Mal clima para la economía mundial

Al retirar a su país del Acuerdo de París, Donald Trump provocó como reacción la formación de un frente planetario de lucha contra el calentamiento climático, que logró reunir en las últimas horas a la Unión Europea (UE), China, India e, incluso, Rusia. En forma colectiva o individual, todos tienen mucho para ganar en un tablero donde el gran perdedor sería EE.UU.



China, primer contaminador del mundo, también es el principal inversor en energías renovables, con más de 100.000 millones de dólares el año pasado, según Bloomberg New Energy Finance. Pekín se comprometió a reducir su dependencia del petróleo y el carbón, y terminar con la polución que asfixia a sus metrópolis casi permanentemente.



El retiro de EE.UU. no sólo le da una ocasión de aumentar esas inversiones en energía verde en el extranjero. También le hace un regalo de magnitud: aumentar su influencia política en los países que más dependen de su dinero para desarrollarse.



La situación también golpea a la Argentina. Es que la salida de EE.UU. del acuerdo climático de París afectará el compromiso asumido en ese pacto por 195 naciones por mantener el aumento de la temperatura en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados y esto para el campo argentino significará que podrían incrementarse las contingencias climáticas, como las inundaciones y sequías.

"No se alcanzarán las metas de dos grados a nivel mundial, con lo cual las tempestades (climáticas) en vez de reducirse se incrementarán. Para el agro ya sabemos lo que pasa", dijo Gustavo Idígoras, director del Centro de Estudios Agroalimentarios de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.



Según Idígoras, al salir Estados Unidos del acuerdo, y no tener el mandato anual de recorte de gases de efecto invernadero, podrían reducirse las posibilidades de nuevas tecnologías para el agro.

Además, sin ese país en el pacto, los denominados "bonos verdes" en el mercado internacional, que daban oportunidades a los productores y algunos sectores en cuanto a producciones para mitigar el cambio climático, "van a valer menos". Ese es el "efecto económico" del retiro norteamericano.



Trump: el planeta puede esperar

Su decisión refleja su visión del mundo y de la ciencia. Fue a contramano de todos y de todo, menos, en su cabeza, de la gente que lo votó, de "los hombres y mujeres olvidados del país", como dijo su vicepresidente, Mike Pence, al presentarlo. Su objetivo: más dinero, más crecimiento, más trabajo.

Poco importó que el mundo, varias ciudades y estados del país y hasta China hayan decidido mirar al futuro y abrazar la economía verde. Trump prefirió mirar al pasado en su cruzada por "restaurar la grandeza de Estados Unidos", su mantra proselitista.



Poco importó que la energía solar emplee hoy a más gente en Estados Unidos que el carbón y el gas natural combinados, o que las empresas más emblemáticas del país hayan respaldado el acuerdo de París. Hasta Exxon, donde se crió el canciller de Trump, que llegó a ser acusado de tapar el problema del calentamiento global, respaldó el convenio.



Las excesivas lluvias, que han impactado tan duramente en nuestro país, empujan a reflexionar sobre el papel de la ciencia económica y de la ética en el cambio climático.



El punto es extremadamente delicado en el contexto de una demanda mundial creciente de alimentos y productos agropecuarios, lo que, a su vez, pone de relieve el peso del campo en lucha contra la pobreza y para garantizar la seguridad alimentaria y energética (biocombustibles).



El problema climático proviene del aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. La Organización Meteorológica Mundial señala que, entre 1990 y 2014, el forzamiento radiativo –tiene efecto de calentamiento– registró un incremento del 36% por gases de efecto invernadero de larga duración, tales como el dióxido de carbono, el metano o el óxido nitroso. Y es el dióxido de carbono el mayor causante del cambio climático.



Así, el mundo sufre crudos fenómenos como el aumento de la temperatura media global, cambios de los patrones de precipitación, alza del nivel del mar, la reducción de la criósfera y modificaciones en los patrones de los fenómenos climáticos extremos.



El cambio climático afecta a la productividad del agro, garante de la seguridad alimentaria y energética del mundo. De allí que la economía no puede asignar recursos en el contexto de un sistema global que desconoce.