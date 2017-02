Este martes 14 de febrero muchos países del mundo celebran el Día de los Enamorados. La Policía Bonaerense aprovechó la fiesta de San Valentín para difundir un video especial en el que se puede ver a muchos efectivos enamorados de su trabajo y de sus compañeros.





No es la primera vez que la Policía realiza este tipo de producciones audiovisuales. Meses atrás publicó un spot con cortina de "Welcome to the Jungle" para abrirles las puertas de la institución a los jóvenes con vocación de servicio.