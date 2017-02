Los radicales, sin Plan B, dejan los pies en el plato

La CGT, otrora columna vertebral del movimiento peronista, salió a pedirle a Cristina de Kirchner que meta violín en bolsa.



Y después dicen que nada cambia en la política argentina.



Los nuevos "gordos" del gremialismo nacional le exigieron a la ex presidenta que no busque partidizar la marcha del 7 de marzo con la que la central obrera cuestionará políticas económicas y laborales de Mauricio Macri.



No queremos el protagonismo de Cristina, dijeron. "Por favor, Cristina, no nos defiendas más", bramó Héctor Daer, uno de los jefes de la central obrera.



Los libretos políticos están poniéndose en duda. Los libretos sociales están puestos en duda.

Incluso la vuelta del fútbol de Primera sigue en duda, con una crisis cuya cresta enhiesta ya dura más de lo conveniente para un vodevil.



Nadie sabe si efectivamente el próximo fin de semana estaremos viendo goles por la tele.



La Pocha News

Ayer publicamos en este diario una columna de opinión donde la periodista Paula Eder dice que aún no podemos entender cabalmente la revolución que está ocurriendo en la vida cotidiana con los cambios culturales vinculados a las redes sociales.



"Resulta que ahora nuestros parientes construyen sus propias audiencias", dice Eder al referirse a que cualquier hijo de vecino cuenta sus nimiedades cotidianas en la web como si lo suyo fuera lo de un cronista de costumbres.



La acomodada

Todos estos cimbronazos a los que aludimos incluyen desde los grandes temas políticos, como por ejemplo la crisis de identidad del peronismo, hasta las elecciones de las reinas departamentales de la Vendimia.



De casi todo se duda.



Por caso, en casi todas las Vendimias comunales, y de manera calcada, se ha vivido la situación de que las postulantes que no resultan electas le hacen el vacío a la que termina siendo coronada.

No la saludan, la desprecian y la dejan solita su alma, acusándola de ser la protegida del intendente.



Un tal Bronenberg

Hablando de los que construyen sus propias audiencias, uno de los casos más salientes de la semana virtual ha sido el de un docente universitario jubilado llamado Mariano Bronenberg.



El jueves pasado escribió un tuit que en pocas horas se convirtió en el tema más caliente de Twitter.

Estaba dirigido a la gobernadora María Eugenia Vidal y en él Bronenberg se ofrecía como docente voluntario no rentado para dar clases los días de paro ya anunciados.



Dos millones de usuarios le contestaron a #VoluntarioDocenteNoal Paro a fin de expresarle su solidaridad. Y muchos de ellos dijeron que se ofrecían a dar clases.



Por supuesto que el Gobierno no puede aceptar el ofrecimiento de Bronenberg, pero el asunto no deja de ser una señal social muy interesante.



Un creciente sector de los contribuyentes ya está cansado de que los alumnos de las escuelas públicas sean tomados de rehenes en la pelea entre los gremios estatales y la política cada vez que van a comenzar las clases.



Operativo Yo No Lo Quería

Otros y otras que no dudaban de que el general preferido de Cristina, César Milani, fuese un caballero ejemplar ajeno a cualquier tropelía realizada durante la dictadura, han comenzado ahora a dudar y han empezado a despegarse del personaje en cuestión.



Y eso que todavía no se ventila la causa por enriquecimiento ilícito de Milani. Ni por la desaparición de un soldado.



Por ahora Milani ha sido encarcelado por la Justicia acusado de torturar en la dictadura.



Estela de Carlotto dice que no lo defendió antes ni lo hará ahora.



Sí lo defendió. Con el silencio, con la anuencia, con el miedo a cuestionar a la Jefa.



Una dirigenta de los kilates de Carlotto nunca dijo ni mu sobre la decisión de la ex presidenta de ponerlo a Milani a espiar a los opositores. Es decir, a hacer política desde el Ejército.



Pero quizás el más cínico del elenco cristinista haya sido por estas horas el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni, quien lanzó la siguiente frase para justificar a la ex presidenta: "El casting a veces falla. No hay nada que hacerle".



Palabras de jurista.



El show radicha

Los radicales han sido usualmente acusados de poco ejecutivos, de tener demasiadas dudas que los inmovilizan.



Es decir, la contracara del práctico peronismo que no duda en hacerse del poder y sacarle el jugo, así sea hoy por derecha y mañana por izquierda.



La cumbre radical que se celebró este fin de semana en Villa Giardino, Córdoba, con radicales de todo el país, pintaba según algunos para que se plantearan muchas dudas sobre la conveniencia de no seguir en Cambiemos con el macrismo como mascarón de proa.



Quienes auguraban cismas se llevaron un chasco. Los asistentes hicieron críticas y sugerencias, pero no sacaron los pies del plato.



Reclamaron más participación en las decisiones, como socios del Gobierno nacional, pero admitieron que no hay Plan B para el radicalismo fuera de Cambiemos.



Trencitas

Un semillero de dudas es también el peronismo mendocino, que no sólo no termina de asimilar la derrota aplastante de 2015 tras el pésimo gobierno de Francisco Pérez, sino que no logra ponerle un reflector al sendero que debe recorrer para volver a fidelizar votos.



Todo es de vuelo bajo y de ideas cortas en el peronismo local, una provincia donde el kirchnerismo nunca caló hondo.



Es este un peronismo de corte municipal. Muy de cordón, banquina y cuneta. Mucha trenza y anémico concepto.



Ni hablar del Partido Demócrata que sigue apostando a una lenta autodestrucción al lanzar bravatas como si tuviera la fuerza política para bastarse por sí solo fuera de Cambia Mendoza.



Resumiendo

Hay pequeñas pero variadas evoluciones sociales y políticas que están cambiando ese apasionante entramado de relaciones, de fidelidades, de rechazos con que se construyen las cotidianidades de la provincia y del país.



No es cierto que nada cambia en la política argentina.



Hay dudas, hay preguntas, hay cuestionamientos (no necesariamente crispados ni rimbombantes) y existe, ¿cómo decirlo?, un creciente deseo de dejar consignas falsamente epopéyicas para privilegiar cosas más palpables, más sinceras, más ordenadas.