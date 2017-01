Los Esteros del Iberá, entre los destinos elegidos por el New York Times

El diario estadounidense The New York Times, dio a conocer este miércoles su lista de "52 ideas para ponerse en marcha" y explorar el mundo durante el 2017, y ubicó a los Esteros de Iberá en el puesto número 40 de ese listado.



El segundo humedal más grande del planeta tiene cuatro localidades desde donde acceder a sus bellezas: Ituzaingó, Isla Apipé Grande, Colonia Carlos Pellegrini y Concepción del Yaguareté Corá.



Además, en noviembre pasado Parques Nacionales tomó posesión del portal Cambyretá, dando así comienzo al histórico traspaso de tierras que la fundación Conservation Land Trust del empresario y ecologista Douglas Tompkins donó al Estado.



Allí se creará el Parque Nacional Iberá, que será el área natural protegida más grande de Argentina.



"Opacado por la Patagonia para la mayoría de los visitantes", según la visión del diario, el destino de la provincia de Corrientes se destaca por los proyectos gubernamentales y organizaciones conservacionistas para repoblar el área con plantas y animales.



Argentina no es el único país de la región en aparecer en la lista: el desierto de Atacama, en Chile, ocupa el segundo puesto de la lista; Pedregal, en Ecuador, el 13; y el Valle Sagrado, en Perú, se ubica en el 46.



La lista está encabezada por Canadá, el segundo país más grande del mundo, que el New York Times recomienda descubrir a través de sus "ciudades cosmopolitas, las maravillas naturales apenas exploradas y todo lo que hay en el medio".



El año pasado el periódico había recomendado a sus lectores no dejar de conocer la Ruta de los Siete Lagos y destacó su entonces reciente repavimentación.